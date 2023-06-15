Мощность, скорость и напор. В России стартуют продажи realme GT3. Чем он удивляет?

Компания realme начинает российские продажи своего нового флагмана со сверхмощной зарядкой на 240 ватт. Это единственный аппарат на рынке, на полный заряд которого с 0 до 100 процентов тратится меньше 10 минут. Что еще нового и интересного стоит ожидать от этого смартфона — в материале «Ленты.ру».

Компания realme регулярно радует пользователей интересными и прорывными новинкам. Поэтому было неудивительно, что после презентации в Китае смартфона GT Neo5 он стартовал с рекордных продаж. Для остального мира он был представлен под именем realme GT3, а старт глобальных продаж намечен на лето. И вот Россия будет именно той страной, где 15 июня впервые в мире, кроме Китая, можно будет купить этот необычный аппарат.

Немного о главном

Казалось бы, современного пользователя уже сложно чем-то удивить, но компания realme в очередной раз преподнесла сюрприз. Давайте попробуем разобраться.

За последние несколько лет смартфоны сильно изменились: увеличились возможности камер, подняв качество фотографий на профессиональный уровень; качество изображения и время отклика на касания вышло на казавшийся недостижимый для такого физически небольшого дисплея уровень; размеры и вес стали максимально комфортными; а мощность и производительность продолжают расти, сравниваясь со стационарными офисными компьютерами и иногда даже обгоняя их. Для всего этого требуется энергия, причем много. И вот тут наступает дилемма у производителей.

Или увеличивать емкость батарей, что приводит к автоматическому же увеличению размера и веса устройства, такие варианты есть — ультразащищенные смартфоны с аккумуляторами на 10 000-11 000 миллиампер-часов и весом до 500 граммов. Или увеличение токов зарядки для уменьшения времени восстановления энергии в смартфоне. Компания realme давно выбрала второй путь. Так в 2020 году realme интегрировала поддержку зарядки 65 ватт в модель realme X7, сделав быструю зарядку смартфонов доступнее и переведя ее из разряда концептов в доступное пользование.

Фото: Юлия Воробьева / «Лента.ру»

А в 2022 году мир увидел realme GT Neo3, максимум которого составляет 150 ватт, и вот теперь на смену пришел realme GT3. Тут скорости уже серьезнее — аккумулятор емкостью 4600 миллиампер-часов поддерживает зарядку мощностью 240 ватт.

Стоит помнить, что, согласно отчету компании Counterpoint, бренд realme является самым быстрорастущим среди смартфонов в мире, а также является безусловным лидером в области разработки и внедрения инновационных технологий быстрой зарядки. Мадхав Шет, вице-президент realme отмечает, что realme — это бренд, который делает передовые технологии доступными для всех.

«Мы доказали, что способны на большее, став ведущим отраслевым игроком благодаря инновациям в области технологии быстрой зарядки и уровню ее проникновения во все сегменты», — говорит он.

Зарядка и батарея

Зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 240 ватт является на данный момент самым быстрым в мире серийным решением. Уникальной особенностью блока питания является его конструкция и современный материал (нитрид галлия). Максимальная в отрасли плотность мощности 2,34 ватта на кубический сантиметр обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии в 98,5 процента с максимальной стабильностью зарядки. При высокой мощности зарядное устройство имеет компактный размер, который меньше, чем у 150-ватного предшественника, хотя и приличный вес — около 220 граммов. Сам процесс заряда смартфона контролируется тремя микроконтроллерами, которые регулируют силу входящего и выходящего токов и напряжения, обеспечивая не только высокую скорость, но и безопасность зарядки. В комплекте с зарядным устройством используется ультрабыстрый кабель USB Type-C на 12 А с увеличенной на 20 процентов электропроводностью.

GT3 имеет огнестойкую конструкцию PS3, 13 температурных датчиков и 60 уровней защиты

TÜV Rheinland также сертифицировал GT3 на безопасную систему быстрой зарядки, сделав его первым в мире смартфоном с быстрой зарядкой мощностью 200 ватт и выше, получившим этот сертификат. Смартфон realme GT3 может даже адаптировать свою зарядку для безопасной зарядки при температуре до минус 20 градусов по Цельсию. Дело в том, что в условиях экстремального холода выделенная мощность зарядки пробуждает процессор и предварительно нагревает все устройство для достижения быстрой зарядки, не вызывая низкотемпературного повреждения батареи. Для российских погодных условий это крайне значимый фактор.

Также используется интеллектуальная зарядка, которая определяет состояние пользователя и переключает зарядку в режим путешествия, спящий режим или режим автомобиля. Это не только обеспечивает интеллектуальное включение телефона, но и помогает сохранить здоровье батареи и избежать перегрузки аккумулятора.

Фото: Юлия Воробьева / «Лента.ру»

Архитектура двухэлементного аккумулятора, внутри которого последовательно соединены два элемента емкостью 2300 миллиампер-часов, что эквивалентно 4600 миллиампер-часов, позволяет удвоить мощность зарядки при той же силе тока. Это обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора и позволяет, по словам производителя, поддерживать эффективную емкость аккумулятора на уровне не менее 80 процентов даже после 1600 полных циклов зарядки и разрядки. Проверить это, естественно, нам не удалось, но зная realme и их подход, в это легко верится.

Цифры, которые предоставляет производитель по скорости зарядки, следующие:

С 0 до 20 процентов смартфон заряжается всего за 80 секунд. До 50 процентов смартфон можно зарядить за 4 минуты, а зарядка от 0 до 100 процентов займет всего 9,5 минуты. При этом всего 30 секунд зарядки смартфона обеспечивают до 2 часов звонков

Проведенные нами замеры не выявили больших отклонений от заявленных данных: да, чуть дольше, но тут стоит отметить, что аппарат был только «из коробки» и батарея еще не успела «раскачаться», да и время фиксировалось при помощи секундомера на другом смартфоне и доли секунд — это скорее погрешность при нажатии.

Такие характеристики могут показаться излишними, ибо таскать с собой блок зарядки, который весит чуть больше, чем сам смартфон, немного странно. Но если вы весь день пользуетесь смартфоном и у вас один блок стоит дома, а второй — на работе, то подзарядить телефон до 100 процентов за время, пока выпивается чашка кофе, — это впечатляет. К тому же такая технология будет только развиваться и вкупе с более емкими батареями нас ждет вполне приятное будущее.

Кстати, об энергоэффективности. Ее реализация очень сильно порадовала. При первом запуске полностью разрядить смартфон удалось только за 8 часов, при этом активно просматривалось видео, был подключен WiFi, активно использовались дополнительные Bluetooth устройства. Да еще и игры пришлось включать. Так что в течение дня вряд ли придется прибегать к дозарядке, а вот по приезде домой восполнить энергию вашего смартфона получится за минуты.

Внешний вид

Здесь все стандартно только на первый взгляд. Смартфон представлен всего в двух цветах — черном и белом, корпус из приятного пластика удобно лежит в руке. Размер максимально комфортен — 163,85х75,75х8,9 миллиметра. Вес без идущего в комплекте чехла составляет 199 граммов. Чехол непрозрачный, серый, с крайне приятным софт-тач-покрытием делает удержание еще более комфортным и надежным. Края аппарата чуть скруглены. А вот оформление заднего блока камер привлекает к себе внимание.

Фото: Юлия Воробьева / «Лента.ру»

Помимо самих камер в достаточно большом прямоугольном блоке под защитным стеклом располагаются также индикатор уведомлений в виде буквы «С», антенна NFC-блока и как бы чип Snapdragon реальной величины.

Подсветка на индикаторе настраиваемая, визуальные эффекты оживляют смартфон: 25 различных цветов, 2 ритма и 5 скоростей пульсации, которые можно настроить индивидуально под себя.

Даже если смартфон лежит дисплеем вниз, пользователи смогут получать уведомления о состоянии зарядки, входящих вызовах и уведомлениях; также устройство будет сигнализировать об обратном отсчете при установленном на фотосъемку таймере

Пользоваться оказалось удобно, и такой информативности более чем достаточно, при этом в темноте он не сильно обращает на себя внимание и спать мешать не будет.

На боковых металлических гранях расположены кнопки включения и громкости. Из разъемов только USB Type-C. К сожалению, в данном устройстве не предусмотрена особая влаго- пыле- и противоударная защита, но это неудивительно. Все-таки и задачи у него немного другие.

«Железо»

Конфигурация «железа» представлена на нашем рынке только в одной версии: 16 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR5 и встроенный накопитель UFS 3.1 на 1 терабайт. Такого объема в смартфоне хватит для любых задач.

В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, выполненный по техпроцессу 4 нм. Да, это, может, и не самый современный «камень» (уже есть 8 Gen 2), но мощности хватит за глаза для любых задач.

Результат производительности, согласно тесту AnTuTu, составляет более 1 миллиона баллов. А использование фирменного GT mode 4.0 позволит играть даже в самые требовательные игры. При этом смартфон за время работы не нагревался, а переключения между запущенными приложениями были моментальными.

Отдельно стоит отметить систему охлаждения. Она выполнена из композитных материалов, таких как графен и медный сплав, а ее площадь составляет 6580 квадратных миллиметров. За счет этого производителю удалось максимально увеличить эффективность рассеивания тепла.

Экран

Ultra AMOLED дисплей с диагональю 6,74 дюйма обладает семью уровнями настройки частоты обновления вплоть до 144 герц. Частота обновления адаптируется под используемые сценарии и при этом можно самостоятельно настроить ее для разных приложений. Контрастность 5 000 000:1 и цветопередача DCI-P3 100 процентов дают яркую и насыщенную картинку.

При этом благодаря пиковой яркости в 1500 нит изображение прекрасно воспринимается даже под ярким солнцем. Двойные датчики внешней освещенности на 360 градусов корректно распознают окружающее освещение и автоматически регулируют уровень яркости экрана: он всегда будет комфортным для глаз.

Дисплей смартфона обладает самым высоким в отрасли ШИМ в 2160 герц, что обеспечивает максимальную защиту глаз от мерцания

Частота дискретизации касания в 360 герц доставит удовольствие любителем игр. Каких бы то ни было задержек и подвисаний за время тестирования обнаружено не было. Сканер отпечатка пальцев находится под дисплеем, и с точностью распознавания проблем тоже ни разу не возникло. В общем, в итоге впечатления от экрана очень приятные.

Камера

Основная камера — 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с объективом с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией. Широкоформатный модуль чуть попроще — на 8 мегапикселей с углом обзора 112 градусов. А вот вместо стандартной бюджетной макрокамеры на 2 мегапикселя здесь имеется настоящий микроскоп с 20-кратным приближением и программным усилением до 40х.

Снимки получаются хорошо детализированными, с натуральной палитрой и широким динамическим диапазоном. Цветовая температура слегка уходит в теплую сторону, что делает фотографии приятными для глаз. Даже не в самых идеальных условиях, вроде съемки в помещении, аппарат хорошо справляется с шумом, сохраняя много деталей. В ночное время основная камера продолжает радовать.

Фото: Юлия Воробьева / «Лента.ру»

Фото выходят практически без шума, с отличной детализацией по всему кадру, минимумом засветов и впечатляющей резкостью. Так что по качеству основной камеры realme GT3 уступит только специализированным «камерофонам». Ультраширокоугольная камера при дневном освещении выдает приятные цвета и контрастность, но при этом кадрам не хватает детализации и резкости. Более того, даже при хорошем освещении заметен шум, и появляется цветовая окантовка у объектов. А вот при недостатке освещения качество, к сожалению, заметно проседает.

Зато «макро» здесь не для галочки. И хотя снимки ею не поражают качеством, она действительно позволяет увидеть то, что обычно скрыто от глаз, — достаточно фотографировать с расстояния нескольких миллиметров, используя вспышку, чтобы подсветить объект.

Если говорить про видеосъемку, то аппарат умеет снимать видео максимум в 4K при 60 fps, а на ультраширокоугольную камеру — только в 1080p при 30 fps. Однако если говорить про качество, то оно более чем хорошее у основной камеры: высокий уровень детализации, реалистичные цвета и отличный динамический диапазон. Для широкоугольной камеры все, естественно, хуже, как и в случае с фотоснимками.

За обработку фотографий отвечают алгоритмы на базе искусственного интеллекта, такие как архитектура HyperShot 2.0 — с ней скорость фотографирования возросла до 300 фотографий в минуту

Алгоритмы удаления посторонних шумов стали еще эффективнее, а интеллектуальная система стабилизации изображения помогает при съемке видео.

Режим «Уличная фотография 3.0» предлагает на выбор один из 15 фильтров. А режим «Умный город», в свою очередь, поможет подобрать фильтры в зависимости от географического положения.

В итоге камера полностью соответствует другим компонентам смартфона и не вызовет разочарования у владельца. А если вспомнить про терабайтное хранилище, то простор для фиксирования памятных моментов кажется безграничным.

Фото: Юлия Воробьева / «Лента.ру»

Итог

Компания realme вновь сумела удивить. GT3 — интересный и необычный флагман, который вновь принес новые технологии в нашу жизнь. Пользоваться им удобно и комфортно.

Ресурсов хватает на любые задачи, и вряд ли сейчас получится найти на рынке устройство, которое сможет с ним конкурировать. Те же рекордные продажи в Китае об этом ярко свидетельствуют.

Что же касается цены, то, по данным компании, рекомендованная розничная цена в России на максимальную комплектацию составит 79 990 рублей, однако на старте продаж будет доступен по цене от 69 999 рублей. Что выглядит вполне привлекательно для такого мощного и необычного флагмана от известной и проверенной компании.

Михаил Кочанов

Рекламодатель:

ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»

Данные дистанционного продавца: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20, этаж 5, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095.

2sHEdXsSdqUJmzgqDVN9SjqizL1GGC4fW9HLW6Z7dgWoMHKcEz25Aszx

