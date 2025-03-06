Девушка нашла себя на написанной 115 лет назад картине русской художницы. Сходство и правда поразительное

22-летняя американка Райли Ладнер узнала себя на картине Зинаиды Серебряковой

22-летняя американская тиктокерша и художница Райли Мэдисон Ладнер внезапно узнала себя на картине Зинаиды Серебряковой, написанной больше 115 лет назад. Девушка и не подозревала о существовании русской художницы, пока один из подписчиков не сообщил ей об их поразительном внешнем сходстве. Сначала Ладнер не обратила внимания на этот комментарий, однако вскоре несколько человек написали то же самое. Девушка нашла в сети репродукцию «За туалетом. Автопортрет» 1909 года и поразилась сходству.

Это было страшно и даже нервирующе — настолько похоже. Я подумала, что это очень интересно, потому что я сама художница. Картина выглядит такой современной, я очень удивилась, когда узнала, что ей больше 100 лет Райли Мэдисон Ладнер американская тиктокерша и художница

Кадр: @rue.thewitch

Муж Ландер обратил внимание, что у нее есть точно такая же ночная рубашка, как на Серебряковой. После этого художница решила воссоздать автопортрет и снялась в таком же образе. Комментаторы пошутили, что она может быть реинкарнацией Серебряковой, а сама Ладнер подумывает сделать ДНК-тест, чтобы узнать, не является ли она родственницей художницы. А вдруг.