На саммите ЕС воцарилось гробовое молчание после вопроса об Украине. Что ошарашило политиков?

Politico: На саммите ЕС после вопроса о помощи Украине воцарилось молчание

6 марта на саммите Европейского союза (ЕС) 6 марта премьер-министр Эстонии Кристен Михал задал вопрос о том, сможет ли Европа компенсировать ту помощь, которую ранее оказывали Украине США. Как пишет издание Politico, этот вопрос европейские чиновники встретили гробовым молчанием. Как считает издание, отсутствие поддержки Вашингтона создает брешь в поддержке Киева союзниками.

Прекращение военной поддержки США оставляет зияющую брешь в способности союзников поддерживать Украину в конфликте, особенно когда речь заходит о разведданных и информации о наведении высокоточного оружия газета Politico

Фото: Gleb Garanich / Pool / AP

США остановили военную помощь Украине 4 марта в 4:30 по московскому времени. Директива коснулась оружия и боеприпасов, в том числе находящихся в процессе поставки и на стадии заказа, общей стоимостью более миллиарда долларов. Уточнялось, что их поставки не возобновятся, пока Украина «не продемонстрирует приверженность переговорам о мире». Незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут вечно финансировать боевые действия на Украине.