Пять лет назад сын Александра Лукашенко влюбил в себя россиянок. Как он выглядит сейчас?

Пять лет назад сын Александра Лукашенко влюбил в себя россиянок.

У 20-летнего сына президента Белоруссии Лукашенко Николая увидели залысины

Россиянки обратили внимание на изменения, произошедшие во внешности сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Пять лет назад, когда 15-летний сын белорусского лидера вместе с отцом прилетал на парад Победы в Москву, россиянки буквально влюбились в него и называли своим крашем. Теперь же мнение о нем изменилось: всему виной стали залысины на свежих кадрах с ним.

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«Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый...», «У меня сердечко екнуло, как увидела», «Смотрю Парад ради того, чтобы увидеть его», — писали девушки о сыне Лукашенко в 2020 году.

Фото: Host photo agency / Sergey Guneev via REUTERS

А в марте 2025 года на свежих кадрах с уже 20-летний Николаем у него обнаружили залысины, а некоторые и вовсе прозвали его скуфом.

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / AP

Николай — младший из трех сыновей Александра Лукашенко. Он родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.

