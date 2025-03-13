Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:47, 13 марта 2025Ценности

Пять лет назад сын Александра Лукашенко влюбил в себя россиянок. Как он выглядит сейчас?

У 20-летнего сына президента Белоруссии Лукашенко Николая увидели залысины

Россиянки обратили внимание на изменения, произошедшие во внешности сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Пять лет назад, когда 15-летний сын белорусского лидера вместе с отцом прилетал на парад Победы в Москву, россиянки буквально влюбились в него и называли своим крашем. Теперь же мнение о нем изменилось: всему виной стали залысины на свежих кадрах с ним.

Коля Лукашенко — реально краш

пользовательница Рунета

«Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый...», «У меня сердечко екнуло, как увидела», «Смотрю Парад ради того, чтобы увидеть его», — писали девушки о сыне Лукашенко в 2020 году.

Фото: Host photo agency / Sergey Guneev via REUTERS

А в марте 2025 года на свежих кадрах с уже 20-летний Николаем у него обнаружили залысины, а некоторые и вовсе прозвали его скуфом.

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / AP

Николай — младший из трех сыновей Александра Лукашенко. Он родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    Пьяный россиянин распылил в лицо полицейского перцовый баллончик и сел на 4 года

    Путин задался вопросом о цене приказов прекращения боевых действий

    В Совфеде прокомментировали заявление Путина по поводу предложения о перемирии с Украиной

    Эксперты назвали сроки перевооружения Европы

    Тарасова поддержала Пугачеву после скандала с журналисткой на Кипре

    Светлана Лобода опубликовала видео в откровенном наряде

    Коллега Пугачевой назвала ее высохшей и надломленной

    Найдена растерзанная неизвестным хищником колючая акула

    Ушаков раскрыл время встречи Путина со спецпосланником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше