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10:53, 12 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Одна поза для сна может быть причиной болей в спине и онемения рук. Как спать точно нельзя?

Невролог Ильин: Сон на животе грозит болями в спине, шее и плечах
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врачи утверждают, что худшей позой для сна считается положение лежа на животе. Невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин рассказал, почему опасно спать в такой позе.

  • Сон на животе может стать триггером для появления болей в спине, шее и плечах, поскольку в подобном положении большая часть веса приходится на середину туловища. Из-за этого спина может выгибаться, а естественный изгиб позвоночника — сглаживаться. Это увеличивает давление на поясничный отдел.
  • В таком положении повышается нагрузка на шейный отдел позвоночника и сильно растягиваются мышцы шеи, что может привести к болям.
  • Во время сна на животе большинство людей поднимают руки вверх или засовывают их под подушку. Это чревато напряжением боковых мышц шеи и может стать причиной покалываний и онемения рук из-за сдавливания пучков нервов.
  • К тому же, в положении лежа на животе лицо вынужденно прижимается к подушке, что может привести к образованию морщин.

Фото: QBR / Shutterstock / Fotodom

Тем же, кто не готов отказаться от сна на животе, Ильин посоветовал выбирать жесткий матрас, отказаться от подушки или заменить ее на максимально тонкую. Также, по словам врача, снизить негативное влияние любимой позы на здоровье можно, если подложить тонкую подушку под таз, чтобы поддержать естественные изгибы позвоночника.

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