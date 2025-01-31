Врач рассказала о влиянии позы для сна на здоровье

Терапевт Пасрича: Сон на боку может стать причиной боли в шее и спине

Сон на боку или на животе может стать причиной утренней боли в шее и спине, предупредила преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе, терапевт Триша Пасрича. О влиянии позы для сна на здоровье она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет Daily Mail.

Врач подчеркнула, что наименее полезным является сон на животе. По ее словам, чтобы спать в таком положении, нужно сильно повернуть шею на одну сторону, в результате к утру появляется боль в разных отделах позвоночника. Аналогичные симптомы могут появиться и после сна на боку, предупредила специалистка, но с помощью нескольких хитростей этого можно избежать.

«Во-первых, слегка согните ноги и положите между коленями подушку, чтобы выровнять спину. Это также поможет снизить давление на бедра. Во-вторых, слегка обнимите себя рукой, на которой лежите», — дала совет Пасрича.

Эксперт добавила, что спать на спине или левом боку полезно, если по ночам беспокоит изжога. В этих позах содержимое желудка не может попасть в пищевод и вызвать дискомфорт. Сон на правом боку тоже имеет свою плюсы, продолжила Пасрича. По ее словам, в таком положении открывается кратчайший путь из желудка в тонкий кишечник, что можно использовать, к примеру, в случаях когда, надо ускорить всасываемость лекарств.

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Ранее нефролог Дарья Садовская также назвала сон на животе самым вредным для здоровья. Она уточнила, что хуже всего, когда человек спит в такой позе с подтянутой к груди коленкой.

