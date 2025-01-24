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20:30, 24 января 2025Забота о себе

Врач назвала вескую причину отказаться от сна на животе

Нефролог Садовская: Сон на животе может привести к смещению позвонков
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Нефролог Дарья Садовская опубликовала в соцсетях видео, в котором посоветовала отказаться от сна на животе. Вескую причину не делать это она назвала изданию Daily Mail.

Садовская объяснила, что сон на животе, и особенно с подтянутой к груди коленкой, вредит здоровью, поскольку в такой позе шея перенапрягается из-за того, что голова длительное время повернута в сторону. Также в такой позиции существенно увеличивается давление на позвоночник. «Подтягивание одной ноги к груди заставляет таз вращаться, скручивая поясницу, что может привести к смещению позвонков. Со временем это вызовет боли в спине, сдавливание нервов или скованность. Кроме того, во время сна на животе глубокое дыхание затруднено», — предупредила врач.

Максимально комфортной позой для сна нефролог назвала позу лежа на спине — в ней голова, шея и позвоночник находятся в нейтральном положении, и риск появления проблем со здоровьем минимальный. Также, по ее словам, сон на спине помогает избежать появления морщин.

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Сон на боку с рукой под подушкой нефролог тоже назвала полезным. «Чтобы поддерживать правильное положение позвоночника, между коленями разместите поддерживающую подушку. Также в этом положении люди меньше храпят, так как дыхательные пути остаются открытыми», — добавила врач.

Ранее нефролог Данила Пыриков назвал меры профилактики образования камней в почках. В частности, по его словам, ожирение может стать одной из причин появления камней.

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