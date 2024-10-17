Врач назвал главный способ избежать камней в почках

Нефролог Пыриков: ожирение повышает риск образования камней в почках

Мочекаменная болезнь есть у пяти процентов людей, рассказал врач-нефролог Данила Пыриков. Главный способ избежать камней в почках он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пырикова, для профилактики мочекаменной болезни прежде всего нужен адекватный питьевой режим, поскольку дефицит жидкости приводит к повышению концентрации солей в моче. «Им проще превратиться в крупные кристаллы, выпасть в осадок, зафиксироваться и продолжить свой рост. Поэтому важно выпивать два-три литра воды за день», — сказал врач. Пыриков уточнил, что моча должна быть прозрачной либо чуть желтоватой.

Кроме того, продолжил нефролог, важно не злоупотреблять солью и мясом, особенно красным, и есть не более 1,0-1,3 грамма белка на килограмм веса в сутки. Он порекомендовал увеличить потребление овощей и фруктов и поддерживать нормальный вес, потому что ожирение повышает риски образования камней в почках. Среди других факторов риска врач перечислил наследственность, патологии паращитовидных желез, подагру, рецидивирующие мочевые инфекции.

Если камни уже есть, для лечения нужно узнать состав камня, добавил специалист. Для этого можно сделать соответствующий анализ мочи, отнести вышедший камень в лабораторию для исследования состава или сделать компьютерную томографию почек (КТ) и оценить плотность камня, сказал Пыриков.

Ранее уролог Лопа Пандья рассказала, что привычка ходить в туалет «на всякий случай», до реального позыва к мочеиспусканию, может оказаться вредной для здоровья. Если делать это часто, может развиться привыкание, что навредит здоровью мочевого пузыря.