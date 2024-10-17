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17:36, 17 октября 2024Забота о себе

Врач назвал главный способ избежать камней в почках

Нефролог Пыриков: ожирение повышает риск образования камней в почках

Фото: Drazen Zigic / freepik

Мочекаменная болезнь есть у пяти процентов людей, рассказал врач-нефролог Данила Пыриков. Главный способ избежать камней в почках он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пырикова, для профилактики мочекаменной болезни прежде всего нужен адекватный питьевой режим, поскольку дефицит жидкости приводит к повышению концентрации солей в моче. «Им проще превратиться в крупные кристаллы, выпасть в осадок, зафиксироваться и продолжить свой рост. Поэтому важно выпивать два-три литра воды за день», — сказал врач. Пыриков уточнил, что моча должна быть прозрачной либо чуть желтоватой.

Кроме того, продолжил нефролог, важно не злоупотреблять солью и мясом, особенно красным, и есть не более 1,0-1,3 грамма белка на килограмм веса в сутки. Он порекомендовал увеличить потребление овощей и фруктов и поддерживать нормальный вес, потому что ожирение повышает риски образования камней в почках. Среди других факторов риска врач перечислил наследственность, патологии паращитовидных желез, подагру, рецидивирующие мочевые инфекции.

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Если камни уже есть, для лечения нужно узнать состав камня, добавил специалист. Для этого можно сделать соответствующий анализ мочи, отнести вышедший камень в лабораторию для исследования состава или сделать компьютерную томографию почек (КТ) и оценить плотность камня, сказал Пыриков.

Ранее уролог Лопа Пандья рассказала, что привычка ходить в туалет «на всякий случай», до реального позыва к мочеиспусканию, может оказаться вредной для здоровья. Если делать это часто, может развиться привыкание, что навредит здоровью мочевого пузыря.

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      Александра Лисица
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