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09:31, 28 августа 2024Забота о себе

Врач предостерегла от походов в туалет на всякий случай

Уролог Пандья назвала привычку ходить в туалет на всякий случай вредной

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Уролог Лопа Пандья рассказала, что привычка ходить в туалет на всякий случай, до реального позыва к мочеиспусканию, может оказаться вредной для здоровья. От необоснованных походов в туалет она предостерегла в беседе с изданием Tyla.

Врач назвала желание иногда сходить в туалет на всякий случай не таким уж и плохим. Это может быть полезно, например, перед киносеансом или длительной прогулкой. Однако, если делать это часто, может развиться привыкание, что навредит здоровью мочевого пузыря.

Ее коллега, медсестра Николь Ветцман добавила, что когда возникает желание помочиться, тело посылает в мозг сигнал, заставляющий искать туалет. Частое мочеиспускание без надобности приводит к тому, что мочевой пузырь начинает удерживать меньше мочи, а связь между мозгом, мочевым пузырем и мышцами тазового дна нарушается, Это, в свою очередь, грозит развитием гиперактивности мочевого пузыря и недержанием мочи, предупредила специалистка.

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      Алиса Дмитриева
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