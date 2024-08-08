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17:29, 8 августа 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали чаще есть цитрусовые для профилактики опасной болезни

Нефролог Сагова: для профилактики камней в почках надо чаще есть цитрусовые

Фото: PxHere

Нефролог Танзила Сагова посоветовала скорректировать питание, чтобы минимизировать риск образования камней в почках. Полезные для профилактики этой опасной патологии продукты она назвала «Газете.Ru».

Прежде всего врач рекомендовала чаще есть цитрусовые (лимоны, лаймы, апельсины, мандарины и другие), так как содержащаяся в них лимонная кислота увеличивает кислотность мочи и тем самым препятствует образованию камней в почках.

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По словам Саговой, чтобы снизить риск развития камней, надо обогатить рацион большим количеством клетчатки, это поможет поддерживать сахар в крови на нормальном уровне. Помогает в профилактике мочекаменной болезни и употребление цельнозерновых продуктов. В связи с этим врач посоветовала разнообразить меню коричневым рисом, киноа, овсом. Также защитить почки помогут молочные продукты с низким содержанием жира, добавила она.

В заключение нефролог посоветовала пить достаточное количество воды — около 2,5 литра воды в день. «Несколько крупных исследований показали, что у людей, потребляющих менее 1,5 литра жидкости в день, риск образования камней в почках на 50 процентов выше, чем у людей, потребляющих более 2,5 литра жидкости в день», — заключила Сагова.

Ранее нефролог и диетолог Регина Ахуньянова предупредила, что пропуск завтрака при интервальном голодании может привести к застою желчи в желчном пузыре. Врач заявила, что регулярно наблюдает на УЗИ застойные явления в желчном пузыре у людей, которые ничего не едят до обеда.

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      Алиса Дмитриева
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