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16:02, 23 апреля 2025Забота о себе

В продающихся на российских маркетплейсах кремах от прыщей нашли ядовитый компонент. Правда ли, что он вызывает рак?

Роспотребнадзор: В креме от прыщей La Roche-Posay на Wildberries найден бензол
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Роспотребнадзор обнаружил в популярном креме от прыщей Effaclar Duo+M французского бренда La Roche-Posay ядовитое вещество — бензол, вред которого для человека научно доказан. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, что бензол — это летучий органический компонент, признанный канцерогеном. Он провоцирует развитие серьезных заболеваний, включая онкологические:

  • различные заболевания крови, в том числе онкологические;
  • нарушения в работе костного мозга;
  • острые психотические состояния;
  • поражения печени;
  • различные онкологические заболевания.

Фото: Artemisia_Absinthium / Shutterstock / Fotodom

Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицирует бензол как канцероген группы 1, что означает, что в больших количествах это вещество, которое, кстати, также содержится в сигаретном дыме и выхлопных газах автомобиля, может спровоцировать острый лимфолейкоз, множественную миелому, неходжкинскую лимфому и другие виды рака крови. При этом известно, что к негативным последствиям для здоровье может приводить даже небольшое количество бензола, если взаимодействовать с веществом регулярно.

Роспотребнадзор уже направил информацию о фактах нарушений в прокуратуру Москвы для возможной организации контрольных мероприятий в отношении интернет-магазинов, где реализовываются аналогичные косметические средства. Кроме того, ведомство сообщило, что направило маркетплейсам письмо с требованием не допускать продажу указанной продукции.

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