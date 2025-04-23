Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 23 апреля 2025Забота о себе

Ядовитый канцероген обнаружили в продающихся в России кремах

Роспотребнадзор обнаружил бензол в креме La Roche-Posay, продающемся в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: drobotdean / Freepik

Роспотребнадзор выявил в креме популярной французской марки, приобретенном на российском маркетплейсе, опасный канцероген бензол. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что Леонов еще в марте обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, выразив обеспокоенность наличием бензола — вещества, способного вызывать рак — в косметике, которая находится в продаже в России.

Как указано в ответе Роспотребнадзора, закупленный образец, с маркировкой La Roche-Posay Effaclar Duo+M объемом 40 миллилитров, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза и содержит бензол.

При этом другой образец, закупленный в интернет-аптеке «ЕАптека», по результатам экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», оказался безопасным и соответствующим нормам.

Ведомство сообщило, что уже направило письмо с требованием не допускать продажу указанной продукции. Также проводится мониторинг интернет-магазинов, где может реализовываться аналогичная косметика. Информация о фактах нарушений направлена в прокуратуру Москвы для возможной организации контрольных мероприятий.

Ранее Bloomberg сообщил, что в креме от акне Effaclar Duo французской марки также обнаружили бензол. Как уточнялось, независимая лаборатория Valisure выявила, что перекись бензоила — активный компонент средств — может распадаться с образованием бензола. Это вещество в высоких дозах может вызвать лейкемию и другие онкологические заболевания.

Компания L’Oréal, владеющая брендом, начала срочный отзыв всей линейки и пообещала разработать новую, безопасную формулу. Несмотря на заявление Агентства по охране окружающей среды США о низком риске онкологии при использовании этих продуктов, производитель решил перестраховаться.

Ранее бензол уже находили в косметике других известных брендов, таких как Clinique, Clearasil, Proactiv, а также в шампунях, дезодорантах и антисептиках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома. Ее подозревают в вербовке наемников для других государств

    В России детей бойца СВО увезли в детдом из-за бросившей их матери

    Звезда сериала «Солдаты» стал жертвой мошенников в Европе

    В Совфеде посоветовали Трампу один способ достижения мира на Украине

    Женщина выбросила в океан обручальное кольцо за 730 тысяч рублей из-за глупой шутки мужа

    Артемий Лебедев назвал способ изменить отношение украинцев к России

    Головин посетовал на футбольный беспредел в Сибири

    Бригада ВСУ в Курской области отказалась выполнять приказы командования

    На Украине оценили отказ Рубио от переговоров в Лондоне

    Россияне пожаловались на включающего перед матерями бойцов СВО гимн Украины мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости