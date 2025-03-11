В популярном аптечном креме от прыщей нашли вызывающее рак вещество. Что об этом известно?

В креме La Roche-Posay нашли вызывающий рак бензол

В популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay нашли превышение допустимой нормы опасного вещества — бензола, сообщило издание Bloomberg. В больших количествах оно способно вызывать лейкемию и другие серьезные заболевания крови. Сейчас косметическое средство срочно изымают из розничной продажи, и на полки магазинов в прежнем виде оно больше не вернется.

Откуда в креме взялся бензол?

Владеющая брендом La Roche-Posay компания L'oreal сообщила, что следы токсичного вещества обнаружены только в одной партии крема для лица Effaclar Duo. Тем не менее французский производитель решил полностью изъять из розничной торговли все имеющиеся у продавцов запасы. В компании сообщили, что крем вновь будет доступен для покупки только после изменения его формулы, разработка которой ведется с прошлого года.

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Сейчас основным компонентом крема является бензоил пероксид, который уничтожает бактерии и благодаря этому борется с прыщами и воспалением. Однако при определенных условиях внешней среды, например, нагревании, безвредное вещество превращается в бензол — ядовитое вещество, которое содержится в табачном дыме и бензине. Если оно поступает в большом количестве в организм, то может вызывать лейкемию и смерть.

Международное агентство по изучению рака классифицирует бензол как канцероген Группы 1. Воздействие бензола связано с острым лимфолейкозом, хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), множественной миеломой и неходжкинской лимфомой

Это вещество уже находили в продукции десятков других брендов

L'oreal не первая косметическая компания, которой пришлось в срочном порядке изымать токсичную косметику с рынка. В 2021 году так же поступила Johnson & Johnson, после того как в пяти наименованиях их средств для защиты от солнца нашли бензол. В 2022 году Banana Boat отозвала партию сухих шампуней. В тот раз причиной тоже был бензол.

В 2024 году группа ученых из Йельского университета, университета Лонг-Айленда и аналитиков частной лаборатории Valisure доказали, что бензол содержится в десятках известных брендах косметики. Они протестировали 111 уходовых средств и нашли опасный канцероген в каждом третьем. Однако выводы ученых не стали поводом для изъятия продукции с рынка. Большинство брендов по-прежнему производятся и продаются.

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Впрочем, многие поставили под сомнение выводы исследователей. Главной претензией было то, что в процессе они нагревали косметические средства и таким образом намерено провоцировали реакцию, вследствие которой образовывался токсичный бензол.

Как обезопасить себя?

Европейская академия по дерматологии и венерологии отмечает, что производители не добавляют в свою косметику бензол намерено. Он образуется из-за реакций, которые предотвратить полностью очень трудно.

Кроме того, в организации отметили, что бензол приносит наибольший вред, если его вдыхать. Воздействие на кожу менее разрушительно, но все же не безвредно.