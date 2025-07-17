Мария Шарапова продает роскошный дом в США за десятки миллионов долларов. Как он выглядит?

WSJ: Мария Шарапова продает дом в Лос-Анджелесе за $25 млн

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова решила избавиться от дома в США. Теннисистка выставила роскошный особняк недалеко от калифорнийского города Лос-Анджелес на продажу. Она рассчитывает получить за объект почти 25 миллионов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на агентство недвижимости, сопровождающее сделку. Дом Шараповой отличается необычным дизайном в японском стиле.

Особняк располагается в прибрежном районе Манхэттен-Бич примерно в 32 километрах от центра Лос-Анджелеса. Из дома открывается панорамный вид на океан. В качестве отличительной черты ландшафтного дизайна можно выделить высокую живую изгородь, обеспечивающую жильцам уединение. Отмечается, что теннисного корта на территории участка нет, зато внутри имеется просторная светлая комната с живым японским деревом, а снаружи — бассейн с террасой.

Сделка с домом Шараповой может стать крупнейшей на местном рынке

Интерьер жилья примечателен высокими потолками и большим количеством окон, обеспечивающих качественное живое освещение. Все помещения оформлены в светлых тонах без ярких контрастных элементов. По словам Шараповой, стены дома являются отдельным арт-объектом: они полностью выполнены из бетона. Теннисистка отметила, что строительство особняка заняло почти три года именно из-за выбора этого материала в качестве основного.