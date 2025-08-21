Опубликован список самых красивых актрис 2025 года. Кто в него попал?21:26, 21 августа 2025Фото: Matthew Baker / Getty Images
Крупнейший портал о кино IMDb (Internet Movie Database) опубликовал свою версию самых красивых актрис 2025 года. В описании критики указали, что топ-10 составили исходя из рейтингов самых привлекательных телезвезд разных стран мира. Кто в него попал?
Первой в списке оказалась американка Марго Робби.
Второе место также досталось американской актрисе Шейлин Вудли.
Замыкала топ-3 китаянка Дилраба Дилмурат.
Четвертое место заняла 25-летняя южнокорейская актриса и по совместительству певица Нэнси Макдони.
В рейтинг попала и индийская телезвезда и модель Крити Санон.
Следующее место в списке присвоили пакистанке Хании Аамир.
Седьмой стала кубано-испанская актриса Ана де Армас, которую подозревают в романе с Томом Крузом.
Восьмую строчку заняла ушедшая в тень британка Эмма Уотсон.
Девятая строчка, вопреки тотальной отмене из-за скандального развода с Джонни Деппом, досталась актрисе Эмбер Херд, которая
Замыкала десятку Ханде Эрчел, ставшая единственной турчанкой, вошедшей в топ от IMDb.