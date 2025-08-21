Опубликован список самых красивых актрис 2025 года. Кто в него попал?

Марго Робби и Эмма Уотсон вошли в список самых красивых актрис по версии IMDb

Крупнейший портал о кино IMDb (Internet Movie Database) опубликовал свою версию самых красивых актрис 2025 года. В описании критики указали, что топ-10 составили исходя из рейтингов самых привлекательных телезвезд разных стран мира. Кто в него попал?

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Первой в списке оказалась американка Марго Робби.

Фото: Bryan Bedder / Variety via Getty Images

Второе место также досталось американской актрисе Шейлин Вудли.

Фото: VCG / VCG via Getty Images

Замыкала топ-3 китаянка Дилраба Дилмурат.

Фото: Udo Salters / Patrik McMullan via Getty Images

Четвертое место заняла 25-летняя южнокорейская актриса и по совместительству певица Нэнси Макдони.

Фото: Prodip Guha / Getty Images

В рейтинг попала и индийская телезвезда и модель Крити Санон.

Фото: Venturelli / WireImage

Следующее место в списке присвоили пакистанке Хании Аамир.

Фото: Michael Buckner / Variety via Getty Images

Седьмой стала кубано-испанская актриса Ана де Армас, которую подозревают в романе с Томом Крузом.

Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images for Prada

Восьмую строчку заняла ушедшая в тень британка Эмма Уотсон.

Фото: Jason Merritt / Getty Images

Девятая строчка, вопреки тотальной отмене из-за скандального развода с Джонни Деппом, досталась актрисе Эмбер Херд, которая

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Balmain

Замыкала десятку Ханде Эрчел, ставшая единственной турчанкой, вошедшей в топ от IMDb.

