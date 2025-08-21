Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вошла в топ самых красивых актрис мира

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел вошла в топ самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb. Соответствующий список опубликован на портале.

Артистка заняла 10-ю строчку рейтинга, став единственной турчанкой, вошедшей в список. На лидирующих позициях оказались австралийская знаменитость Марго Робби, звезда «Дивергента» Шейлин Вудли и актриса из Китая Дилраба Дилмурат.

