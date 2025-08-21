Культура
16:38, 21 августа 2025Культура

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вошла в топ самых красивых актрис мира

Ханде Эрчел заняла 10 место в списке самых красивых актрис по версии IMDb
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел вошла в топ самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb. Соответствующий список опубликован на портале.

Артистка заняла 10-ю строчку рейтинга, став единственной турчанкой, вошедшей в список. На лидирующих позициях оказались австралийская знаменитость Марго Робби, звезда «Дивергента» Шейлин Вудли и актриса из Китая Дилраба Дилмурат.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссера и клипмейкера Ильи Найшуллера «Главы государств» оказался на четвертом месте в списке лучших картин студии Amazon Prime.

