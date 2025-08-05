Фильм российского режиссера попал в топ-5 за всю историю Amazon Prime

Фильм режиссера Ильи Найшуллера «Главы государств» попал в топ-5 Amazon Prime

Фильм российского режиссера и клипмейкера Ильи Найшуллера «Главы государств» оказался на четвертом месте в списке лучших картин студии Amazon Prime. На это обратил внимание Telegram-канал «Кино ТВ».

Экшен-боевик «Главы государств» занял четвертое место по просмотрам на платформе за всю историю Amazon Prime. Работа Найшуллера обогнала фильмы «Миссия: Красный», «Расплата 2» и «Война будущего». По сюжету американский президент в исполнении Джона Сины и британский премьер-министр, которого играет Идрис Эльба, вынуждены объединиться для противостояния международному заговору.

Найшуллер уже несколько лет работает в Голливуде. До этого автор клипов группы «Ленинград» и канадского музыканта The Weeknd снял боевик «Никто», который также стал хитом у местной аудитории.

Ранее сообщалось, что Найшуллер хочет заменить Гая Ричи в качестве постановщика фильма «Дом у дороги 2». Студия Amazon MGM, занимающаяся выпуском продолжения успешного боевика, уже начала переговоры с российским режиссером.