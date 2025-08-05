Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:09, 5 августа 2025Культура

Фильм российского режиссера попал в топ-5 за всю историю Amazon Prime

Фильм режиссера Ильи Найшуллера «Главы государств» попал в топ-5 Amazon Prime
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Главы государств»

Фильм российского режиссера и клипмейкера Ильи Найшуллера «Главы государств» оказался на четвертом месте в списке лучших картин студии Amazon Prime. На это обратил внимание Telegram-канал «Кино ТВ».

Экшен-боевик «Главы государств» занял четвертое место по просмотрам на платформе за всю историю Amazon Prime. Работа Найшуллера обогнала фильмы «Миссия: Красный», «Расплата 2» и «Война будущего». По сюжету американский президент в исполнении Джона Сины и британский премьер-министр, которого играет Идрис Эльба, вынуждены объединиться для противостояния международному заговору.

Найшуллер уже несколько лет работает в Голливуде. До этого автор клипов группы «Ленинград» и канадского музыканта The Weeknd снял боевик «Никто», который также стал хитом у местной аудитории.

Ранее сообщалось, что Найшуллер хочет заменить Гая Ричи в качестве постановщика фильма «Дом у дороги 2». Студия Amazon MGM, занимающаяся выпуском продолжения успешного боевика, уже начала переговоры с российским режиссером.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

    Россиянку наказали за радостные крики во время атаки ВСУ

    Россиянам назвали профессии без высшего образования с зарплатой от 100 тысяч рублей

    Спасенный из-под лавины в Европе турист получил счет на миллион рублей за свое вызволение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости