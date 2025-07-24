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20:58, 24 июля 2025Культура

Российский режиссер заменит Гая Ричи в новом проекте

Российский режиссер Илья Найшуллер начал переговоры о съемках «Дома у дороги 2»
Андрей Шеньшаков

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российский режиссер Илья Найшуллер, который последние годы работает в Голливуде, хочет заменить Гая Ричи в качестве постановщика фильма «Дом у дороги 2». Об этом сообщает портал Deadline.

Сообщается, что студия Amazon MGM, занимающаяся выпуском продолжения успешного боевика, уже начала переговоры с Найшуллером. Недавно он уже снимал для кинокомпании другой экшн «Главы государства», который прямо сейчас идет в прокате по всему миру.

Причины, по которым культовый британский режиссер Гай Ричи покинул проект, не называются. В первой части картины в главных ролях сыграли Джейк Джилленхол и звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор. Найшуллер также известен на Западе по фильму «Никто» и клипу артиста The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) на трек False Alarm.

Ранее стало известно, что российский режиссер Илья Найшуллер признался, что лоббировал на студии замену южнокорейских антагонистов на русских в американском фильме «Никто». Он посчитал, что это «больше подходило его стилю».

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