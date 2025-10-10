«Я благодарен папе за гены» Дети самых страшных маньяков живут среди россиян. Могут ли они пойти по пути своих отцов?

В онлайн-кинотеатре Okko выходит сериал «Как приручить лису» про поиски маньяка

Преступления маньяков и серийных убийц неизменно привлекают внимание журналистов, писателей и сценаристов. В большинстве случаев эти повествования крутятся вокруг личности преступника и его жертв, но редко рассказывают о семье и близких главного героя. Так, например, у самых жестоких российских маньяков были семьи и любимые дети, а сами они слыли любящими и заботливыми родителями. Увы, судьба сурово обошлась с отпрысками жестоких преступников, разделив их жизни на до и после разоблачения их отцов. Вокруг дочери маньяка закручивается и сюжет сериала «Как приручить лису», который стартует 10 октября в онлайн-кинотеатре Okko. Новый многосерийный триллер расскажет о поиске маньяка, похищавшего девушек для воплощения извращенных сексуальных фантазий. О преступлениях, которые он творил в лесной глуши, следователи узнали от случайно найденной девочки — ее отличало очень странное поведение. Как оказалась, она была дочерью преступника от одной из его пленниц. О том, как сложилась жизнь родных детей реальных маньяков, и о том, как родство с самыми страшными преступниками СССР и России повлияло на их жизни, — в материале «Ленты.ру».

Папина дочка

Отец — ангарский маньяк Михаил Попков.

Дочь — Екатерина Попкова.

Екатерина Попкова родилась в Ангарске в семье милиционера Михаила Попкова, который для нее был воплощением любящего отца. Он вел здоровый образ жизни, занимался спортом, почти не употреблял спиртное, а главное — много времени проводил с Катей.

Михаил хорошо готовил и часто радовал свою дочь вкусными ужинами. Зимой они вместе ходили на лыжах, летом катались на велосипедах. Отец Кати любил природу, примечал особенности поведения зверей и птиц, а потом рассказывал девочке об этом. А еще он увлекался автогонками и вместе с дочкой собирал модели спортивных автомобилей.

Я характеризовала себя всегда как папина дочка. Я была с ним рука об руку. Мы были с ним вместе везде и повсюду. Ходили в магазин. Он встречал меня со школы, из института. Мы с ним родственные души, коллекционировали машинки. Я полностью была с ним. До каждой частички души и тела Екатерина, дочь Михаила Попкова цитата из программы «Пусть говорят»

Вместе с отцом Катя побывала на Байкале, во Владивостоке и многих других регионах России, несколько раз они вместе ездили в Китай. Папа делал все для развития своей дочки. При этом он, став младшим лейтенантом милиции, часто напоминал ей, что мир отнюдь не безопасен — просил ее быть осторожной и всегда звонить ему, если что-то идет не так. До Кати доходили слухи о страшных преступлениях, которые совершались в Иркутской области, — в лесах возле трасс находили изнасилованных и убитых девушек. Но Катя была уверена: с папой она в безопасности.

После школы девушка поступила на педагогический факультет в Иркутске и, получив диплом, стала учительницей младших классов. У нее начиналась своя жизнь, но ее папа, не задумываясь, отправлялся на ночь глядя из Ангарска в соседний Иркутск, чтобы забрать любимую дочь из гостей или клуба.

В 2012 году Екатерина Попкова получила леденящую душу новость — ее отца задержали по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, связанных с жестокими расправами над женщинами. Об аресте отца Кате рассказала ее мать — обе не могли (и не хотели) поверить в случившееся.

Вину Михаила Попкова, которого журналисты позже окрестят ангарским маньяком, удалось доказать благодаря молекулярно-генетической экспертизе. Он не стал отпираться и сознался в десятках убийств, сопряженных с сексуальным насилием. С 1996 по 2011 годы, как доказали следователи, от его рук погибли 85 девушек и женщин в возрасте от 15 до 40 лет. Но это был далеко не полный список его жертв.

Попков считал (и до сих пор считает), что является чистильщиком, избавлявшим мир от «падших женщин». Он подрабатывал таксистом, а жертвами становились его клиентки: Михаил предлагал им выпить и приятно провести время — те, кто соглашался, уже не возвращались назад.

Попков вез их в безлюдные места, занимался с ними сексом, а потом убивал, используя самые разные орудия — от ножа и топора до отвертки

Во время службы в дежурной части РОВД Ангарска Попков даже выезжал на места своих же преступлений — следователи и оперативники не догадывались, что настоящий преступник находится рядом с ними.

Между тем его дочь долго отказывалась верить в страшную вину отца: она даже ездила в Москву и выступала на ТВ-шоу, где пыталась убедить зрителей, что папа ни в чем не виноват. После первого суда и сурового приговора жизнь Екатерины полностью изменилась — она решила навсегда покинуть родной Ангарск. На новом месте она познакомилась с молодым человеком, у них начался роман, они поженились. Екатерина взяла фамилию мужа — она позволяет ей укрыться от мрачной тени отца.

В одном из интервью дочь Михаила Попкова признавалась: она очень боится, что жестокость отца-маньяка может перейти по наследству к его внуку. А сам Попков, получивший два пожизненных срока, сетовал журналистам, что в последнее время дочь пишет ему все реже, ведь у нее теперь совсем иная жизнь.

Мнение эксперта

Кандидат медицинских наук, психиатр Петр Каменченко: «Ген насилия не существует — это выдумка. Но если изучить наследственность психопата или маньяка, то у носителей его генетических наборов часто встречаются эндогенные аномалии: шизофрения, психопатия — почти никогда не бывает чистой линии. В моей практике был случай: однажды я вел юную пациентку, которая проявляла большую жестокость по отношению к сверстникам и животным.

При этом родители девочки имели на удивление добрый и мягкий нрав — я обратил на это внимание и в какой-то момент задался вопросом: а действительно ли моя пациентка — их дочь? И ее мать призналась: своего родного ребенка, которого они с мужем очень ждали, она потеряла при родах — побоялась сказать об этом супругу и добилась, чтобы ей отдали младенца-отказника, которого женщина и выдала за свою дочь».

Наследник Чикатило

Отец — Андрей Чикатило.

Сын — Юрий Одначев / Мирошниченко.

Дочь — Людмила (фамилия неизвестна).

В начале 1960-х годов студент филологического факультета Ростовского государственного университета Андрей Чикатило познакомился с Феодосией Одначевой. Девушка не была красавицей и к 23 годам не побывала ни на одном свидании. А потому, когда сестры познакомили ее с Андреем, которому она сразу приглянулась, Феодосия быстро и пылко влюбилась в скромного и воспитанного ухажера.

Ей нравилось стремление Андрея стать учителем — она сама работала в школе. В 1965 году у пары родилась дочь, которую назвали Людмилой. Четыре года спустя в семье случилось новое прибавление — родился долгожданный сын Юрий.

Дети хорошо запомнили атмосферу мира и благополучия в доме, где они росли. А еще они помнили, как их папа ласково называл маму Фенечкой

Лишь однажды между родителями произошел серьезный конфликт — Феодосия отказалась рожать третьего ребенка и прервала беременность. Узнав об этом, ее муж закрылся в комнате и долго плакал. Андрей в принципе был довольно замкнутым человеком и мало рассказывал о себе, но свободное время всегда старался проводить с детьми. Они вместе гуляли, летом купались и ходили на рыбалку.

О том, что с отцом что-то не так, Людмила стала догадываться еще школьницей. Ее смущало поведение главы семейства, когда к ней домой приходили подруги — он заигрывал с ними и пытался касаться. Правда, мама поспешила успокоить Люду: она заверила дочь, что отца давно не интересуют интимные отношения. Об этих странностях Людмила вновь вспомнит в ноябре 1990 года, когда ее отец окажется в СИЗО Управления КГБ по Ростовской области из-за обвинений в десятках жестоких убийств.

Следствие установит, что Андрей Чикатило насиловал, жестоко пытал, убивал и расчленял детей и подростков — он успел, по его собственным словам, погубить 55 жизней, однако приговор ему вынесли лишь за 47 убийств, сочтя остальные недоказанными. В 1994 году серийного убийцу, ставшего самым известным маньяком Советского Союза, расстреляли по приговору суда. По совету следователей семья взяла девичью фамилию Феодосии — Одначева, а затем перебралась из города Шахты Ростовской области в Харьков. При этом, несмотря на страшные обвинения, близкие Андрея Чикатило до конца отказывались верить в его виновность.

Сын Юрий, который не чаял души в отце, называл все обвинения в его адрес выдумками. И хотя в октябре 1992 года, после приговора, он сказал, что «не хочет иметь с этим монстром ничего общего», годы спустя Юрий не раз говорил, что не верит в виновность отца и считает его жертвой системы.

Отец и мать всегда были и будут для меня самыми лучшими. И я не верю в обвинения против него Юрий Мирошниченко сын Андрея Чикатило

Неизвестно, сыграли ли роль гены отца, но со временем Юрий Одначев тоже встал на преступный путь, получив несколько судимостей. Свой первый, условный срок в два года сын Чикатило получил за групповой налет на торговцев из Вьетнама, у которых грабители отняли 10 тысяч долларов. Освободившись, Юрий занялся рэкетом, причем весьма необычным — он запугивал коммерсантов свидетельством о рождении с фамилией отца. Неудивительно, что при таком подходе его быстро поймали и осудили.

Освободившись в 1996 году, Одначев почти сразу получил новый срок — шесть лет колонии строгого режима за ограбление знакомой. Выйдя на свободу, Юрий приехал к матери в Харьков, где в 2009 году получил 11 лет колонии за бандитизм, разбои, грабежи и покушение на убийство. Однако до конца свой срок сын Чикатило не отбыл, освободился по УДО и в 2015 году отправился в Москву, где дал свое первое большое интервью одному из российских телеканалов, причем под фамилией жены — Мирошниченко.

В тот момент Юрий рассказывал, что хочет переехать в Россию и поселиться в городе Шахты, где прошло его детство и юность. Но на деле все сложилось иначе: сын Чикатило остался на Украине и в последующие годы не раз давал интервью местным журналистам. В них Мирошниченко называл своего отца украинским националистом (тот действительно за время следствия несколько раз писал следователю ходатайства о получении такого статуса), ничуть не осуждал его и выражал сомнения в том, что Чикатило действительно совершал преступления за которые его осудили.

Отец для меня был самым лучшим папой в мире. Я ему благодарен за то прекрасное здоровье, которое он мне передал, за его гены Юрий Мирошниченко сын Андрея Чикатило

После начала специальной военной операции (СВО) не раз появлялись слухи, что сын главного советского маньяка якобы вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовал в боевых действиях и даже погиб на фронте. Правда, в конце концов все эти слухи развеял сам Мирошниченко.

Я не уклонялся от воинской службы — не могу ее нести, поскольку имею несколько хронических заболеваний, являющихся противопоказанием по здоровью Юрий Мирошниченко сын Андрея Чикатило

Брак сына Чикатило распался — по некоторым данным, причиной стали его вредные привычки и постоянные проблемы с законом. Мирошниченко мечтает написать книгу об отце и продать права на ее экранизацию в Голливуде, но пока так и не осуществил этот план. Его сестра Людмила осталась жить в Харькове, вышла замуж, развелась и уже во втором браке родила дочь. Она несколько раз меняла фамилию, чтобы быть как можно дальше от прошлого, связывающего ее с отцом-маньяком.

Мнение эксперта

Бывший оперативник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) Михаил Игнатов: «Хотя и говорят, что сын за отца не отвечает, в случае с Юрием Мирошниченко именно отец определил его судьбу. Когда вскрылась правда о Чикатило, тот, хоть и со знаком «минус», прославился на весь мир. Про Чикатило до сих пор пишут СМИ, снимают фильмы и сериалы.

И хотя его осудили за страшные и непостижимые уму преступления, эта мрачная слава, судя по всему, не давала Юрию покоя. Он получил нормальное воспитание, но со временем решил расти в преступном мире, опираясь на жуткую репутацию отца. Чикатило — это такой бренд, собирательный образ ужаса. И жертва, понимая, чей сын перед ней, вполне могла поддаться эмоциям и согласиться на все. К счастью, в отличие от отца, Юрий Мирошниченко не успел совершить страшных преступлений, хотя его жизнь, по сути, стала бесконечным скитанием по зонам».

Дети подземелья

Отец — скопинский маньяк Виктор Мохов.

Сын — Олег (фамилия неизвестна).

Сын — Анатолий (фамилия неизвестна).

6 ноября 2001 года жильцы многоквартирного дома в городе Скопин (Рязанская область) проснулись от детского плача: вышедшая на лестничную клетку женщина нашла там младенца. Мальчик лежал на грязном матрасе, выглядел голодным и, не переставая, плакал. Рядом записка: «Зовут Олежек, четыре месяца». Младенца накормили молоком, завернули в теплое одеяло и вызвали скорую.

Спустя пару лет, 6 июня 2003 года, все повторилось, но уже по другом адресу. Жители другой многоэтажки нашли завернутого в грязное полотенце новорожденного ребенка. Никто не связал между собой эти два случая, полагая, что младенцев подкидывал кто-то из случайно забеременевших студенток местного техникума. Их судьбы сложились по-разному: по некоторым данным, Олега усыновили иностранцы и сегодня он живет где-то за границей.

Второй мальчик (в найденной при нем записке его назвали Анатолием) попал в детский дом, а затем был усыновлен семьей из Рязани. Сегодня обоих надежно охраняет тайна усыновления. Они (как и их приемные родители) сами не знают, кто их родной отец, и шансы выяснить это крайне низкие. Вполне возможно, что Олег и Анатолий никогда не узнают о том, что приходятся друг другу родными братьями, а родились в подземелье скопинского маньяка Виктора Мохова, где годами томилась их мать.

Житель Скопина Мохов на первый взгляд вел обычную, ничем не примечательную жизнь. С противоположным полом у него не складывалось: он был женат всего раз, но супруга ушла от него спустя всего три месяца после свадьбы. В итоге многие годы Виктор жил вместе со своей властной матерью, пока однажды не увидел по ТВ сюжет, который круто поменял его судьбу.

В этом сюжете рассказывалось о вятском маньяке Александре Комине, который в середине 1990-х годов вместе со своим коллегой по работе Александром Михеевым держал рабов в подземном бункере, обустроенном под гаражом в городе Вятские Поляны (Кировская область). Их история настолько поразила Мохова, что тот решил создать собственную подземную тюрьму.

На глубине шести метров под своим гаражом он обустроил комнату с вентиляцией, электричеством, двухъярусной кроватью, умывальником и ведром в качестве отхожего места

В декабре 1999 года Мохов напоил 13-летнюю школьницу и затащил в свое подземелье, где несколько раз изнасиловал. Девочка чудом смогла сбежать, но никому не рассказала о том, что произошло.

Меньше года спустя, 30 сентября 2000 года, в ловушку маньяка попали новые жертвы. В роковой день 14-летняя школьница Екатерина Мартынова и 17-летняя студентка Елена Самохина возвращались домой после городского праздника. Мохов встретил девушек, предложил подвезти, а по пути угостил алкоголем со снотворным — когда те очнулись в подземной тюрьме, маньяк процитировал им Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

Следующие четыре страшных года Мартынова и Самохина провели под землей в качестве секс-рабынь Мохова. Если пленницы пытались сопротивляться, он морил их голодом, а также лишал воды и света. Елена Самохина дважды беременела от своего мучителя — роды в условиях антисанитарии принимала ее подруга по несчастью, используя советский учебник по акушерству, водку, столовый нож и бинты. Так под землей у Скопинского маньяка родились двое сыновей.

Вскоре после рождения Мохов забирал детей их у матери. Первого ребенка Елена и Екатерина пытались спрятать от своего мучителя в старом чемодане, но тот все равно нашел мальчика, которого назвал Олегом.

В какой-то момент пленницы сумели усыпить бдительность Мохова: тот стал выпускать их из подземной тюрьмы, а однажды решил использовать пленниц, чтобы заманить в ловушку новую жертву — студентку местного медучилища. Но те смогли передать ей записку с мольбой о помощи, и маньяка задержали. По приговору суда он на 17 лет отправился в колонию строгого режима. После того, как в марте 2022 года Виктор Мохов вышел на свободу, он не раз заявлял в интервью, что хотел бы найти своих детей и познакомиться с ними, но шансов на это почти нет.

Мнение эксперта

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Гульдан: «Вопрос о влиянии родителей-маньяков на их детей в современной науке никем не исследовался и проводить какие-либо медицинские или биологические параллели между средой и поведением в данный момент невозможно. Про эндогенность заболеваний и их влияние на поведение человека теоретически рассуждать можно, но все остальные вопросы по-прежнему остаются загадкой хотя бы потому, что у значительной части маньяков нет родных детей».

***

