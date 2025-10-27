В Москве появились новые престижные районы. Где ускорится рост цен на жилье?

География престижного жилья Москвы заметно меняется. Его уже не обязательно искать рядом с Кремлем. Новые центры рождаются за третьим транспортным кольцом, где сегодня заливают бетон в фундаменты кварталов бизнес-класса. Чем они привлекают состоятельных покупателей жилья?

Опережающий спрос

Рынок жилой недвижимости Москвы демонстрирует красноречивый тренд: по итогам III квартала 2025 года бизнес-класс обеспечил рекордные 57,2 процента всего спроса на квартиры в границах МКАД, согласно данным инвестиционно-консалтинговой компании Ricci. Знаковым стало географическое перераспределение спроса. Больше всего цены выросли в Восточном и Юго-Восточном административных округах — на 36,8 и 30,3 процента соответственно, а лидерами по доле сделок стали ЮВАО (18 процентов) и ЮАО (16,5 процента), хотя еще недавно их считали промышленной периферией, где и речи быть не может о престижном жилье.

Вид на Перервинский плес и район Печатники Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Эти цифры служат подтверждением качественных изменений в восприятии престижа и комфорта у покупателей жилья. Сложившаяся за десятилетия иерархия, в которой ценность жилья определяется расстоянием до Садового кольца, уходит в прошлое. Теперь приоритетом становится качество городской среды. При выборе жилья современному покупателю важны развитая социальная и коммерческая инфраструктура, продуманное благоустройство, высокий уровень транспортной доступности с учетом перспектив развития метрополитена, МЦК и МЦД, экологическое благополучие района, в том числе близость к реке.

В парке «Печатники» Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Спрос формирует не просто наличие квартир, а предложение целостного продукта — современного, продуманного образа жизни в городе, свободного от проблем старых районов, — отмечает Виктория Григорьева, управляющий директор Kalinka Russia. — Это ответ на запрос нового поколения: среда должна экономить их самый ценный ресурс — время и предоставлять все возможности для самореализации и отдыха в шаговой доступности».

Бывшие промышленные зоны, такие как Южный порт, ЗИЛ, Нагатинский затон, Соколиная гора, демонстрируют сегодня наиболее впечатляющее преображение

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) становятся для них катализатором, который позволяет не просто строить отдельные жилые комплексы, а создавать целостные, самодостаточные «города в городе» с собственной идентичностью.

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

«За последние годы трансформация промышленных территорий стала модным урбанистическим трендом, — пояснил Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». — Для покупателей это принципиально новая жилая среда, построенная с нуля. Они ориентируются на современное качество благоустройства: архитектуру, парки, набережные, спортивные и культурные пространства (как в бывшей промзоне ЗИЛ). Только визуально ни один из старых районов Москвы не сравнится с новыми».

Это изменение потребительских предпочтений — двигатель опережающего роста цен на квартиры в бывших промзонах, превращающий их в самые перспективные и ликвидные активы на столичном рынке жилья.

Новый берег Москвы-реки

Район Печатники исторически воспринимался как рабочая окраина, но сегодня он проходит фазу глубокой трансформации. Меняется не только его архитектурный облик, но и социально-экономический статус. Ключевым драйвером этого преображения выступает масштабная реновация территорий в кластере «Южный порт», расположенном вдоль юго-восточного берега Москвы-реки в одном из ее самых полноводных и живописных мест — Перервинском плесе. «В последние годы территория бывшей промышленной зоны "Южный порт" трансформируется в новый, третий по значимости центр Москвы, наряду с историческим центром и деловым кластером "Москва-Сити"», — подчеркнула Виктория Григорьева.

Нагатинский затон Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Важное преимущество Печатников заключается в его высоком потенциале транспортной связанности с ключевыми деловыми и культурными хабами города. Ее обеспечивают станция метро «Печатники» на пересечении двух линий, интегрированная в систему МЦД-2, и удобный выезд на Третье транспортное и Садовое кольцо. Отдельным ресурсом, ценность которого только начинает раскрываться, является акватория Москвы-реки, поскольку в столице запустили речной общественный транспорт.

Пешеходную набережную Москвы-реки в Печатниках планируют продлить до 13 километров, так что она станет самой длинной в городе

Здесь будет обширная современная зона отдыха, что, несомненно, улучшит качество жизни в районе.

«Печатники развиваются быстрыми темпами, это действительно перспективный район, — прокомментировал Андрей Садо, управляющий партнер Penny Lane Realty. — Немаловажное значение имеет близость к Москве-реке, это всегда придает району престижность. Это выгодно отличает Печатники от других удаленных от центра районов, ставит его в один ряд с Крылатским с точки зрения спроса на жилье бизнес-класса».

Фото: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Как Южный порт, так и в целом Печатники отвечают всем основным критериям перспективной локации для покупки жилья. Он уже входит в топ-5 лучших районов с точки зрения транспортной доступности. А участие в проектах КРТ предусматривает комплексную застройку. Это значит, что здесь построят и новые станции метро, и дороги, разобьют парки и скверы, создадут современные общественные пространства. Также район стабильно входит в тройку самых динамичных по объему нового строительства в ЮВАО, а такой масштаб гарантирует параллельное развитие социальной инфраструктуры — школ, детских садов и поликлиник, поскольку девелоперы обязаны выполнять соответствующие требования в рамках получения разрешительной документации.

Как рассказал Руслан Сырцов, два года назад в Печатниках был только один проект бизнес-класса — объем предложения измерялся семьюдесятью квартирами, а сейчас застройщики реализуют здесь уже четыре жилых комплекса этого класса. То есть локация все больше ассоциируется с более дорогим в отношении цен сегментом рынка.

Формирование общественно-делового кластера «Южный порт» создает мощный импульс для притяжения новых жителей, поскольку москвичи все чаще выбирают не тратить жизнь на дорогу до работы, а жить в шаговой доступности, что уже становится новым трендом.

Формула комфорта

То, как Печатники трансформируются в престижный район, наглядно демонстрирует новый проект девелопера группы ВТБ «Галс-Девелопмент» — семейный комплекс бизнес-класса «Адмирал». Его вывели на рынок в декабре 2024 года. В состав комплекса войдут три жилых квартала с закрытыми дворами, детский сад и школа, рядом будет бизнес-центр с собственной инфраструктурой. Комплекс расположен всего в 300 метрах от метро «Печатники». В нем будет около 5 тысяч квартир площадью от 29 до 99 квадратных метров.

Инфраструктура проекта соответствует концепции «город в городе». Внутри создается самодостаточная среда, где есть все для полноценной жизни, отдыха и работы рядом с домом. В первой очереди одновременно с четырьмя корпусами первого квартала сразу будут сданы школа и детский сад. Между кварталами протянется пешеходный зеленый бульвар с велодорожками, окруженный кафе и магазинами на первых этажах жилых корпусов. Благоустройство займет более 60 процентов всей территории комплекса.

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Двор внутри первого квартала площадью 5 тысяч квадратных метров от бюро Wowhaus станет настоящим закрытым парком в морском стиле. В его центре разместят двухъярусную импровизированную палубу, которая визуально разделит все пространство на зоны для активного и спокойного отдыха. На ее верхнем уровне обустроят променад с амфитеатром для мероприятий. Внизу можно будет отдохнуть на качелях и гамаках в крытых зонах, планируют открыть лекторий. Для активного отдыха устроят скалодром и воркаут-площадки. Игровая площадка для детей с интерактивными элементами будет инклюзивной, доступной в том числе маломобильным детям. Двор полностью закрыт от машин и посторонних, войти внутрь можно будет через гранд-лобби с ресепшен. В нем обустроят зоны ожидания с мягкой мебелью, колясочные и почтовые зоны.

В 15 минутах ходьбы от жилого комплекса «Адмирал» находится парк «Печатники» и набережная Москвы-реки, где уже идет благоустройство.

В будущем здесь планируется сделать масштабные новые зоны для отдыха, марину для яхт и катеров

Планировочные решения, представленные в первом квартале, варьируются от эргономичных 29-метровых студий до семейных квартир площадью 99 квадратных метров с мастер-спальней, лоджией и несколькими санузлами. Особенностью планировок первых корпусов является увеличенные размеры окон и их количество — два-три и более в каждой комнате. Это позволяет зонировать пространство разными способами, а также наполняет квартиру светом и воздухом. Благоприятно влияет на уровень инсоляции и разновысотная застройка первого квартала — от 13 до 47 этажей, которая впускает внутрь двора и в квартиры много солнечного света. Расстояние между корпусами в первом квартале — от 30 до 57 метров — создает приятные глазу «длинные» панорамные виды. Более 70 процентов квартир обладают видовыми характеристиками в сторону акватории Москвы-реки и зеленых зон, в проекте есть квартиры в том числе с окнами на три стороны света.

На втором этаже предусмотрены кладовые для хранения сезонных вещей, что позволяет рационально использовать площадь в самой квартире. Двухуровневый подземный паркинг включает места увеличенных габаритов для полноразмерных семейных внедорожников.

Удобное расположение рядом с метро делает «Адмирал» идеальным выбором для тех, кто привык быть в центре событий, но ценит уют и покой. Комплекс расположен всего в 300 метрах от транспортного узла «Печатники», это 5 минут неспешным шагом, 10 минут на машине от Третьего транспортного кольца и 15 минут — от Садового кольца.

Отдача на перспективу

Сегодня для недвижимости бизнес-класса потенциал роста стоимости в историческом центре постепенно исчерпывается. Рынок там стабилизировался, среда уже сформирована, и рассчитывать на ее качественные изменения не приходится: драйверы развития минимальны, а стоимость изначально крайне высока. На примере Печатников можно видеть, насколько больше в новых районах пространства для развития, а, соответственно, выше инвестиционный потенциал, что наглядно демонстрирует существующая динамика цен.

Нагатинский затон Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Таким образом, покупку жилья там, где идет комплексное развитие территорий, можно рассматривать не только как возможность улучшить жилищные условия, но и как стратегическую, долгосрочную и высоколиквидную инвестицию.

«Статус делового центра гарантирует устойчивый спрос как на покупку, так и на аренду жилья, что делает вложение достаточно защищенным от рыночных колебаний, — объясняет Виктория Григорьева, управляющий директор Kalinka Russia. — Также важным плюсом для покупателей жилья бизнес-класса является качество социального окружения. Район будет привлекать таких же успешных, амбициозных и ориентированных на развитие людей — предпринимателей, топ-менеджеров, представителей творческих профессий. Это создает мощную среду для социальных связей».

Район «Южный порт» сегодня — это территория возможностей, где точка входа остается еще доступной, а потенциал развития сопоставим с тем, который десять-пятнадцать лет назад демонстрировали ныне признанные и дорогие Хорошево-Мневники или Даниловский район.

На борту электросудна на Москве-реке Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

«Так, сейчас в пяти проектах бизнес-класса, которые реализуются в районе Нагатинского затона и Южного порта, средняя стоимость квадратного метра составляет 425 тысяч рублей, тогда как в среднем по Москве в бизнес-классе цены от 508 тысяч рублей, — сравнивает Руслан Сырцов. — Однако по мере преобразования ландшафта и наполнения инфраструктурой жилье стабильно дорожает (в «Ривер Парк Коломенское», который реализуют с 2015 года, цена уже достигла 650 тысяч рублей), что делает покупку выгодной как для проживания, так и для последующей перепродажи или сдачи в аренду».

Современная Москва доказала, что ее комфорт более не замыкается в границах ЦАО. Настоящая живая и динамичная городская среда рождается сегодня там, где на месте бывших заводских территорий вырастают современные умные кварталы, отвечающие самым взыскательным требованиям. Печатники и кластер «Южный порт» — это наглядный пример того, как меняется столица, превращая индустриальное наследие в образец городского ландшафта будущего, где бывшие промзоны становятся перспективным, а главное — комфортным местом для жизни, работы и отдыха.

