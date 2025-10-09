В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

Транспортная доступность играет огромную, если не решающую роль при выборе жилья. Особенно если речь идет не о центре Москвы. «Лента.ру» вместе с экспертами выбрала лучшие на сегодняшний день локации, куда можно добраться и подземным, и наземным транспортом.

Стоимость жилья, расположенного в десяти минутах пешком от метро, на 28 процентов выше, чем средняя цена квадратного метра по городу, подсчитали аналитики 2ГИС. Транспортная доступность всегда стоит в приоритете для покупателей жилья в столице: средний житель Москвы тратит около 52 минут в день на дорогу на работу. Это почти 19 полных суток, проведенных в метро, в автобусе или в пробке.

«Сегодня метро у дома часто недостаточно: под доступностью многие имеют в виду комплексную транспортную связанность», — говорит Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест-Новострой».

Активное развитие транспортной инфраструктуры со стороны города меняет карту Москвы и создает новые локации, перспективные для жизни и работы. «Сейчас большой популярностью пользуются локации вблизи МЦК и МЦД. В результате лидерами становятся те локации, которые предлагают выбор между разными видами транспорта», — считает Доброхотова.

«Лента.ру» вместе с экспертами составили топ-5 перспективных районов в границах старой Москвы, где ведется масштабное строительство и которые уже обрели или вскоре обретут хорошую транспортную доступность. Эти локации стремительно развиваются и составят достойную конкуренцию своим центральным оппонентам.

В анализе учитывались следующие критерии: масштабы проекта (от больших к меньшим), наличие станций метро, МЦД, БКЛ, близость к станциям, развитость наземного общественного транспорта, удобство выезда для автомобилистов, время пути до центра. Для измерения «времени до» использовались Яндекс.Карты и сервис Дом.РФ «Узнай про ЖК» с учетом средней загруженности дорог.

Пресненский район

На первом месте — самая масштабная если не по количеству метров, то по амбициозности локация «Москва-Сити». У Пресненского района отличная транспортная доступность благодаря близости к крупным транспортным узлам Москвы. В первую очередь это касается центра «Москва-Сити» и прилегающих к нему территорий. «Крупнейший транспортный хаб столицы, сосредоточенный в Сити, продолжает развиваться. Здесь представлены стратегические автомобильные развязки, станции метро и МЦД, остановки речного транспорта», — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум».

Сейчас в районе четыре станции метро, часть которых интегрирована с МЦД. Для автомобилистов — выезды на ТТК, рядом Садовое кольцо, Кутузовский проспект, Звенигородское шоссе и проспект Маршала Жукова.

Варианты общественного транспорта: автобусы, речной трамвайчик, метро, МЦД, МЦК. До станций метро: 2-10 минут. Путь до Охотного Ряда общественным транспортом — 28 минут, на автомобиле — 21 минута. Путь до ТТК — 1 минута. Путь до Садового кольца — 13 минут

Печатники

Этот район входит в список наиболее перспективных локаций с точки зрения транспортной доступности. Он уже сейчас отвечает запросам и пешеходов, и автомобилистов, а в относительно недалеком будущем станет «новым Сити» на востоке Москвы.

Здесь разворачивается один из самых амбициозных и масштабных проектов редевелопмента — кластер «Южный порт», чьи размеры сравнимы с целым городом: 633 гектара. На его территории построят более 7 миллионов квадратных метров жилья, бизнес-центров, социальных объектов. А под озеленение выделят 25 гектаров — это больше парка «Зарядье». Здесь появится самая протяженная набережная в Москве. Как сообщал Сергей Собянин, она станет частью велопешеходного маршрута протяженностью 13 километров и соединит новые жилые кварталы в Южном порту с ЗИЛом и Нагатино.

Транспортная ситуация района уже улучшилась: помимо имеющейся станции метро «Печатники», открылись одноименные станции МЦД и БКЛ, появится еще одна станция метро «Южный порт», проектируются новые дороги. Своеобразной трассой станет и Москва-река: планируется открыть причал для речного такси, гавани.

Фото: Богдан Гац

В отличие от старшего собрата — «Москвы-Сити» — здесь не будет толп на вход и выход из метро, поскольку плотность застройки значительно ниже, больше зеленых зон и жилых комплексов на выбор.

Один из знаковых проектов нового кластера «Южный порт» в Печатниках — семейный комплекс бизнес-класса «Адмирал» от девелопера группы ВТБ «Галс-Девелопмент». Он находится всего в 300 метрах от транспортного узла «Печатники», куда входят станции метро салатовой ветки, БКЛ и МЦД. Отсюда за 20 минут можно доехать до центра города, удобно добираться и в область. До Третьего транспортного кольца — 10 минут на автомобиле, до Кремля — полчаса. Также через Печатники проходит Московский скоростной диаметр (МСД).

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

В жилом комплексе «Адмирал» будет три жилых квартала и около 4 700 квартир, у каждого — закрытый двор-парк площадью 5 тысяч квадратных метров, пешеходный бульвар для прогулок, школа, детский сад. Рядом построят бизнес-центр с собственной развитой инфраструктурой. Более 60 процентов территории комплекса отдадут под озеленение и благоустройство: просторные дворы с гипоаллергенным озеленением, пешеходный бульвар, общественные пространства.

В первом квартале будет четыре корпуса высотой от 13 до 47 этажей, расстояние между ними составит 30-35 метров, а это значит, что и во внутреннем дворе, и в квартирах будет много естественного света. Почти три четверти лотов здесь — видовые. Окна увеличенного размера, во многих квартирах их количество превышает два или даже три на комнату, открывая панораму на город и акваторию Москвы-реки. Квартирография первого квартала представлена лотами площадью от 29 до 99 квадратных метров с высотой потолков 2,95 метра — от эргономичных студий с гардеробными до семейных трех- или четырехкомнатных лотов с видами на три стороны света. Всего порядка 1500 квартир. Сейчас в продаже только лоты без отделки, девелопер также заявлял, что в проекте будут и варианты с готовой дизайнерской отделкой.

Во внутреннем дворе площадью 5 тысяч квадратных метров у жителей будет собственный парк в морском стиле с импровизированной палубой — игровым и досуговым объектом с самыми разными активностями для взрослых и детей. Школу и детский сад построят вместе с первым кварталом, они будут муниципальными.

Семейный комплекс «Адмирал» находится в пяти минутах от метро «Печатники».

Варианты общественного транспорта: две станции метро, МЦД, БКЛ автобусы, речной трамвайчик. До станций метро и МЦД: 5 минут пешком. Путь до Охотного Ряда общественным транспортом — 34 минуты, на автомобиле — 33 минуты. Путь до ТТК — 8-10 минут. Путь до Садового кольца — 15 минут

ЗИЛ

Территория бывшего завода ЗИЛ — одно из самых активных и перспективных мест на карте Москвы. Неофициально проект называют «Полуостров ЗИЛ»: на почти 400 гектарах строится около 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, параллельно идет развитие транспортной инфраструктуры.

Станция метро и МЦК «ЗИЛ», а также метро «Технопарк» обеспечивают району хорошую транспортную доступность: жители могут доехать до центра города за полчаса. Также можно воспользоваться речным трамвайчиком — есть остановка «ЗИЛ», с которой легко добираться как в сторону «Павелецкой», так и к «Печатникам».

Фото: TomNovok / Shutterstock / Fotodom

С трех сторон локация очерчена крупными дорогами — ТТК, проспектом Андропова и Варшавским шоссе. Открываются новые развязки, реконструируются дороги — в рамках строительства местных ЖК застройщики построили километры новых дорог.

Варианты общественного транспорта: автобусы, речной трамвайчик, метро, МЦД, МЦК. До станций метро: 15-30 мин пешком. Путь до Охотного Ряда общественным транспортом — 31 минута, на автомобиле — 27 минут. Путь до ТТК — 5-20 минут. Путь до Садового кольца — 17 минут

Лихоборы

Еще один кластер масштабной реорганизации промзоны — «Дегунино-Лихоборы» на севере Москвы. На площади 160 гектаров строится жилье, социальная и коммерческая инфраструктура. Бывшая промзона фактически расположена между станциями метро, МЦК и МЦД: «Верхние Лихоборы», «Селигерская», «Лихоборы», «Окружная», «Моссельмаш», «Петровско-Разумовская». Кроме того, в этой локации действует множество маршрутов наземного общественного транспорта.

Россия. Москва. Девушки катаются на велосипедах у пункта проката велосипедов у станции метрополитена "Верхние Лихоборы". Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Для автомобилистов есть удобные выезды на Северо-Восточную хорду с низким трафиком. Другие крупные трассы — Дмитровское и Алтуфьевское шоссе — часто загружены, однако в большинстве случаев есть пути объезда пробок.

Варианты общественного транспорта: автобусы, метро, МЦД, МЦК. До станций метро и МЦК: 5-15 минут пешком. Путь до Охотного Ряда общественным транспортом — 43 минуты, на автомобиле — 32 минуты. Путь до ТТК — 17 минут. Путь до Садового кольца — 21 минута

Нижние Мневники

На месте деревни в пойме на площади 40 гектаров строится целый микрорайон с новыми автомобильными развязками, пешеходными мостами и станциями метро: в северной части острова — станции БКЛ «Мневники», в южной — «Терехово». В перспективе заработает пристань для водного транспорта.

В общей сложности уже реконструировано более 17 километров дорог, включая путепровод через Северо-Западную хорду, которая продолжает главную транспортную артерию острова — улицу Нижние Мневники.

Фото: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock / Fotodom

Локация не будет загружена автомобильным трафиком, она выгодно расположена, отсюда легко добраться как до центра, так и за город: рядом проспект Маршала Жукова, улица Народного ополчения, Рублевское и Звенигородское шоссе.

Варианты общественного транспорта: автобусы, метро, речной трамвайчик (в проекте). До станций БКЛ: 2-20 минут пешком. Путь до Охотного Ряда общественным транспортом — 31 минута, на автомобиле — 27 минут. Путь до ТТК — 12 минут. Путь до Садового кольца — 17 минут

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

ООО «Специализированный застройщик «Галс-Шоссейная»

ИНН 7705930720

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.