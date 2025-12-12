Москвичи все чаще покупают жилье бизнес-класса. Что их привлекает?

На столичном рынке жилой недвижимости новый тренд: покупатели стали чаще выбирать квартиры в проектах бизнес-класса. Разбираемся в стандартах каждого сегмента и определяем основные признаки ЖК бизнес-класса, чтобы при покупке квадратных метров выбрать оптимальный вариант по соотношению цена — качество.

Смещение спроса покупателей в сторону новостроек бизнес-класса наметилось еще в 2024 году и сохранилось в 2025-м. Этот сегмент оказался наиболее востребованным у покупателей, которые переключили свое внимание с традиционно лидировавшего комфорт-класса на интересные проекты более высокого сегмента.

«По итогам первого полугодия 2025 года, доля покупателей жилья бизнес-класса составила 46,5 процента. Основными приобретателями в этом сегменте выступают предприниматели, IT-специалисты и топ-менеджеры, ценящие высокое качество, комфорт и перспективу», — комментируют в агентстве недвижимости «Союз Девелоперов Москвы».

Спрос, по данным компании Ricci, вырос на 23,2 процента по сравнению с прошлым годом. Но только в сегменте бизнес-класса, остальные — упали: комфорт-класс — на 3,3 процента, премиум — на 24,6 процента, делюкс — на 38,3 процента.

Такую динамику эксперты связывают с несколькими факторами. Во-первых, изменился портрет клиента — свою роль сыграло сворачивание программы льготной ипотеки. Во-вторых, покупатели стали более требовательны и рассматривают для покупки проекты с комплексным подходом к комфорту и статусу.

Базовый минимум или роскошный максимум?

Класс жилья определяет, каким набором характеристик обладает объект недвижимости. Это помогает будущему собственнику понять, за что он платит и чего вправе ожидать, а застройщику — релевантно позиционировать свой продукт на рынке. Единой принятой классификации на рынке нет.

Девелоперы и аналитики определяют классы по-разному: кто-то выделяет только четыре класса — стандарт, комфорт, бизнес и элит. Другие также добавляют бизнес+ и делюкс. В каждом из них есть свои уникальные особенности и ценностные предложения.

«Стандарт-класс, который прежде называли экономом, по сути, сегодня относится лишь к проектам реновации. Власти в таких домах на коммерческой основе реализуют только остатки лотов после передачи остальных квартир переселенцам, а это крайне незначительный объем, менее 1 процента от всех предложений на первичном рынке. Застройщики же в исторических границах столицы практически полностью прекратили реализацию комплексов стандарт-класса. Еще два года назад активно строились арендные дома с микроапартаментами подобного формата, но с весны 2024 года реализация таких комплексов официально запрещена», — комментирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум».

По словам эксперта, проекты комфорт-класса строятся преимущественно в спальных районах, удаленных от центра. Они характеризуются, как правило, типовыми проектами, индивидуальные черты которым придают различные цветовые решения фасадов и несложные архитектурные формы.

В бизнес-классе застройщики делают ставку на высокий уровень жизни за счет локации (не обязательно в центре, но с хорошими показателями транспортной доступности и перспективами развития района), более просторные планировки квартир с увеличенной высотой потолка, интересную архитектуру и инфраструктуру комплекса.

Премиум — про престижные локации, разнообразные планировки, включая эксклюзивные варианты, качественные материалы, архитектуру от известных бюро

Жилые комплексы элитного класса располагаются в лучших локациях ЦАО, как правило, около парков и воды. В таких домах нет студий, квартирография начинается с лотов с одной спальней, которых должно быть более трети от общего количества квартир. В таких комплексах до мелочей продуманы общественные пространства и зоны благоустройства, ими также занимаются звездные архитектурные бюро.

К классу de luxe относятся комплексы в самом центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля. Часто в основе этих «тотемных» объектов лежат дома с историей. Именно здесь можно найти редкие форматы квартир, например, пентхаусы с круговой панорамой или двухуровневые квартиры. Общественные пространства комплексов de luxe класса украшены в том числе произведениями ручной работы и предметами искусства.

Источник: По данным агрегатора новостроек RedCat Изображение: Лента.ру

Почему же при всем многообразии выбора интерес покупателей смещается в сторону проектов бизнес-класса? За счет чего застройщикам в данном сегменте удается соблюдать баланс между качеством и стоимостью?

Плюсы бизнес-класса

Жилье бизнес-класса обладает неоспоримыми преимуществами. Покупатель получает высокое качество строительства, а также современные внутренние инженерные коммуникации. Такие ЖК отличает авторская архитектура и стилистика фасадов. Как правило, эти жилые комплексы обладают интересными архитектурными решениями, которые сразу обращают на себя внимание. Отличает бизнес-класс и подход к внутреннему зонированию, к планировкам квартир с акцентом на эргономику, высокие потолки до 3 метров, хорошие видовые характеристики и благоустроенная внутренняя территория с продуманной инфраструктурой и озеленением.

Комплексы бизнес-сегмента превосходят ЖК комфорт-класса практически по всем качественным характеристикам. «Когда покупатель выбирает недвижимость бизнес-класса, он платит за разумный компромисс между ценой и качеством, получая значительно более высокий уровень жизни, чем в комфорт-классе, но при этом избегая максимальных инвестиций, требуемых для премиум-сегмента. Это вложение в качество жизни и стабильный актив», — отмечает управляющий партнер компании Webster Екатерина Цицишвили.

«Покупатель в бизнес-сегменте платит за повышенный комфорт, качественные материалы, инфраструктуру внутри ЖК, дополнительные сервисы, среди которых охраняемая территория, подземный паркинг, современные лифты, кладовые, которые делают проживание более удобным и престижным. Также важна локация — это могут быть районы как в центре города, так и за третьим транспортным кольцом, с развитой инфраструктурой», — комментирует Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская Недвижимость».

Фото: МФК «Матч Поинт», «Галс-Девелопмент»

Где строится бизнес-класс

Традиционно бизнес-класс всегда тяготел к западу Москвы, но сейчас тенденция меняется. Полицентричный подход к городскому планированию стирает привычные представления о престижности запада или востока. И началось это с ЗИЛа.

«Территория ЗИЛа находится на границе между западной частью города и восточной, рядом с Третьим транспортным кольцом, и окружена рекой. После масштабного редевелопмента бывшей промзоны, появления новых станций метро и МЦК, статус места кардинально изменился и застройщики полуострова позиционируют свои ЖК как бизнес-класс», — отмечает Наталья Шаталина, генеральный директор агрегатора новостроек RedCat.

Изображение: Лента.ру

По соседству с ЗИЛом сейчас активно формируется новый Сити Москвы — кластер «Южный порт», треть которого приходится на район Печатники. Об этом участке — ЗИЛ-Южный порт уже говорят, что это будет чуть ли не второй Дубай. Здесь реализуется глобальный тренд в застройке мегаполисов на футуристические города будущего с жилыми кварталами, офисами, зелеными зонами для прогулок и отдыха, а также разнообразной социальной и коммерческой инфраструктурой. Локация развивается семимильными шагами . По данным агрегатора новостроек RedCat, в локации Южный порт с ноября 2022 по ноябрь 2025 года средняя цена предложения за метр выросла на 36 процентов. Объем новостроек — на 500 процентов. И это только начало.

Фото: Богдан Гац

«Проект "Южный порт" и район Печатники развиваются быстрыми темпами, это действительно перспективная локация, — прокомментировал Андрей Садо, управляющий партнер Penny Lane Realty. — Немаловажное значение имеет близость к Москве-реке, это всегда придает району престижность. Это выгодно отличает место от других удаленных от центра районов, ставит его в один ряд с Крылатским с точки зрения спроса на жилье бизнес-класса».

В районе уже сформирована одна из лучших транспортных инфраструктур в городе. Главным образом это станция «Печатники» сразу двух веток метро и МЦД, откуда можно добраться за 20 минут до центра или уехать в область. К 2030 году откроется еще одна станция метро «Южный порт». Для автомобилистов есть удобный выезд на скоростную Юго-восточную хорду, откуда за 15 минут можно добраться до Третьего транспортного кольца. Своеобразной трассой станет и Москва-река: планируется открыть причал для речного такси, гавани.

Фото: Богдан Гац

В самом начале нового кластера, в 300 метрах от метро «Печатники», строится жилой комплекс бизнес-класса «Адмирал»

Это масштабный и амбициозный проект под стать самой локации от известного девелопера элитной недвижимости «Галс-Девелопмент». В него войдут три жилых квартала почти на 5000 квартир, закрытые дворы в половину гектара каждый, муниципальные школа и детский сад, пешеходный бульвар с велодорожками. Рядом построят одноименный бизнес-центр с собственной инфраструктурой, которой можно будет пользоваться всем.

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Жилой комплекс «Адмирал» интересен покупателям по нескольким причинам: из-за его удачного расположения рядом с транспортным узлом «Печатники», наличия собственной насыщенной инфраструктуры (о ней чуть дальше) и разнообразной квартирографии. Застройщик сейчас продает квартиры в двух корпусах на 13-м и 19-23-м этажах первого квартала. Его сдача намечена на конец 2027 года. Здесь представлены квартиры от 29 до 99 квадратных метров: студии, двух- и трехкомнатные лоты в классическом или евроформате (с объединенной кухней-гостиной) и четырехкомнатные квартиры с мастер-спальнями, несколькими санузлами и лоджиями.

Жилой комплекс позиционируется как бизнес-класс и соответствует всем внешним и внутренним характеристикам указанного сегмента, на которые обращали внимание эксперты. Это развитая инфраструктура, продуманные планировки, благоустроенная территория с большим коэффициентом озеленения (64 процента комплекса отдано под озеленение), дизайнерское гранд-лобби с зонами ресепшен, курьерскими, почтовыми, колясочными. Концепция комплекса «Адмирал» спланирована так, чтобы будущим жителям можно было рядом с домом и учиться, и работать, гулять и заниматься спортом, совершать покупки, встречаться с друзьями и коллегами — зачем тратить время на дорогу, когда вблизи есть все необходимое.

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Первый жилой квартал состоит из 4 секций и порядка 1500 квартир

Для отдыха и развлечений у жителей будет собственный закрытый зеленый двор в морском стиле. В его центре — импровизированная палуба со скалодромом, амфитеатром, лекторием и лаунжем с качелями и гамаками. Также во дворе будут инклюзивная детская площадка, зеленые гостиные и воркаут. Концепцией двора занималось опытное бюро Wowhaus, известное москвичам по таким любимым всеми местам отдыха, как парк Горького и Музеон.

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

К дополнительным сервисам, о которых говорили эксперты, можно отнести кладовые, под которые выделен второй этаж комплекса, двухуровневый подземный паркинг с увеличенными габаритами для парковки полноразмерных внедорожников, бесконтрольные системы контроля доступа и круглосуточное наблюдение, которым оснащены внутренние территории комплекса. Все это повышает привлекательность объекта.

А его расположение в перспективном кластере «Южный порт» формирует дополнительную ценность предложения. В будущем этому району прочат роль третьего центра столицы после исторического центра и делового в Москва-Сити. Южный порт станет точкой притяжения для горожан и туристов за счет многофункциональной городской среды и пространств, которые вдохновляют и создают условия для комфортной жизни. Инвестируя в такие объекты, покупатель получает не только квадратные метры с растущей доходностью, но и высокий уровень жизни.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

ООО «Специализированный застройщик «Галс-Шоссейная»

ИНН 7705930720

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф