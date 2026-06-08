Россиянам раскрыли ошибки в терапии астмы. Как правильно бороться с хроническим воспалением?

Весной бронхиальная астма цветет пышным цветом, и мало кто знает, что это далеко не каламбур. Причина заболевания — хроническое воспаление дыхательных путей — часто возникает на фоне аллергии, в том числе на пыльцу при цветении. Поэтому весна, нареченная классиком порой любви, может обернуться полосой препятствий, где за кашлем, хрипами и приступами удушья трудно разглядеть красоту первых цветов.
Сейчас — самое время учиться распознавать бронхиальную астму и брать ее под контроль. Как это сделать, разбираемся в материале «Ленты.ру».
В России от бронхиальной астмы страдает около 10 миллионов человек. Заболевание охватывает почти 7 процентов взрослых и до 10 процентов детей. Впечатляет здесь не только количество случаев заболевания, но и удивительно легкомысленное отношение к нему — большинство людей борются только с неприятными симптомами астмы, игнорируя первопричину — воспаление.
Типичные ошибки
«Астму часто воспринимают только как отдельные приступы или эпизоды затрудненного дыхания, однако такой подход упрощает реальную картину заболевания. На самом деле астма — это хроническое воспаление дыхательных путей. Именно оно делает бронхи чувствительными и "реактивными". В результате появляются характерные симптомы: одышка, свистящее дыхание, чувство сдавленности в груди и приступообразный кашель. Важно понимать: каждый такой эпизод — это не просто спазм, а сигнал о том, что воспаление стремительно нарастает», — поясняет «Ленте.ру» Сергей Николаевич Авдеев, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РФ.
Ситуация усугубляется тем, что многие пациенты не спешат обращаться за медицинской помощью. По словам эксперта, у тысяч россиян сегодня «есть астма, но они не наблюдаются и, соответственно, не получают квалифицированной помощи».
Логичным следствием такой ситуации является выбор лечения. Исследователи отмечают «избыточное» (более двух ингаляторов в год) использование бронхолитиков — ингаляторов, которые используются для купирования приступов астмы. В 30,1 процента случаев пациенты приобретают их самостоятельно без рецепта 1.
Одна из причин, почему серьезность астмы недооценивают, связана с переменчивостью симптомов. Сегодня человек кашляет и задыхается, а завтра — чувствует себя нормально.
«Это связано с тем, что воспаление при астме может сохраняться даже в периоды относительного благополучия. Оно не всегда проявляется явно, но при наличии триггеров, таких как холодный воздух, пыльца растений, животные, физическая нагрузка, быстро приводит к ухудшению состояния», — комментирует эксперт.
Именно поэтому современный подход к лечению бронхиальной астмы заключается в том, чтобы не только купировать симптомы, но и бороться с воспалением
Почему это важно и как это работает, рассмотрим на примере человека, который живет с астмой уже много лет.
«Я постоянно кашлял»
Кириллу 23 года, он учится на втором курсе магистратуры и работает менеджером в рекламном агентстве:
«Астма возникла у меня на фоне аллергии еще в раннем детстве, мне было тогда года четыре. На фоне общей противоаллергической терапии мне выписывали бронхолитики, и когда начинался приступ, я их принимал. В детстве было довольно тяжело, особенно весной. Я постоянно ходил в медицинских масках, менял их несколько раз в день, избегал парков и березовых рощ, потому что мой основной аллерген — это береза.
Я постоянно кашлял. Дело в том, что препараты для купирования приступов нельзя принимать больше определенного количества раз в день, чтобы не получить передозировки лекарства.
Несмотря на использование препаратов, я все равно кашлял
От этого жутко болел пресс, я просыпался по ночам. О спорте не было и речи. Когда все время задыхаешься и кашляешь, когда просто дойти куда-то бывает тяжело, любая полноценная физическая активность исключена. Мне наоборот приходилось ее сокращать.
В 21 год мой ингалятор окончательно перестал работать — после очередного приступа я понял, что так больше нельзя, и в итоге попал на прием к специалисту, получил официальный диагноз «бронхиальная астма» и новое лечение.
Мы обсудили историю моей болезни: получается, что я много лет "лечил не то", просто снимал симптомы и расширял бронхи. Именно такой эффект дают бронхолитики. Причину астмы — то есть воспаление — они не убирают. Я добивался временного облегчения, но воспалительные процессы в организме продолжали развиваться, поэтому симптомы становились чаще и сильнее.
Врач сказал, что моя астма не под контролем, поменял мне терапию на противовоспалительный компонент и отметил, что если мои приступы будут чаще двух раз в неделю, если из-за них я буду просыпаться ночью, — срочно вернуться к нему для коррекции терапии, так как это яркий знак того, что астма не под контролем».
Два в одном
Так как каждый приступ бронхиальной астмы является проявлением воспаления, важно, чтобы терапия приступа проводилась двумя компонентами вместе: противовоспалительным ингаляционным гормоном и симптоматическим — бронхолитиком.
«Ингаляционные гормоны действуют локально в дыхательных путях и оказывают противовоспалительный эффект. Их работа принципиально отличает их от действия системных гормонов (таблеток или инъекций), которые применяются только при обострениях и воздействуют на весь организм. Современные ингаляционные препараты хорошо изучены, а двухкомпонентная схема стала одним из стандартов в лечении астмы», — отмечает эксперт.
Главное — не заниматься самолечением и не затягивать визит к врачу. Назначение препаратов и выбор схемы лечения — дело специалистов.
Диагноз «бронхиальная астма» может поставить терапевт, аллерголог или пульмонолог
Поводом для посещения должны стать повторяющиеся эпизоды кашля, одышки, свистящего дыхания или удушья — особенно если они возникают ночью, при нагрузке или контакте с аллергенами. Не все эти симптомы должны проявляться одновременно, достаточно и одного из них.
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