Россиянам раскрыли ошибки в терапии астмы. Как правильно бороться с хроническим воспалением?

Весной бронхиальная астма цветет пышным цветом, и мало кто знает, что это далеко не каламбур. Причина заболевания — хроническое воспаление дыхательных путей — часто возникает на фоне аллергии, в том числе на пыльцу при цветении. Поэтому весна, нареченная классиком порой любви, может обернуться полосой препятствий, где за кашлем, хрипами и приступами удушья трудно разглядеть красоту первых цветов.

Сейчас — самое время учиться распознавать бронхиальную астму и брать ее под контроль. Как это сделать, разбираемся в материале «Ленты.ру».

В России от бронхиальной астмы страдает около 10 миллионов человек. Заболевание охватывает почти 7 процентов взрослых и до 10 процентов детей. Впечатляет здесь не только количество случаев заболевания, но и удивительно легкомысленное отношение к нему — большинство людей борются только с неприятными симптомами астмы, игнорируя первопричину — воспаление.

Типичные ошибки

«Астму часто воспринимают только как отдельные приступы или эпизоды затрудненного дыхания, однако такой подход упрощает реальную картину заболевания. На самом деле астма — это хроническое воспаление дыхательных путей. Именно оно делает бронхи чувствительными и "реактивными". В результате появляются характерные симптомы: одышка, свистящее дыхание, чувство сдавленности в груди и приступообразный кашель. Важно понимать: каждый такой эпизод — это не просто спазм, а сигнал о том, что воспаление стремительно нарастает», — поясняет «Ленте.ру» Сергей Николаевич Авдеев, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РФ.

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Ситуация усугубляется тем, что многие пациенты не спешат обращаться за медицинской помощью. По словам эксперта, у тысяч россиян сегодня «есть астма, но они не наблюдаются и, соответственно, не получают квалифицированной помощи».

Логичным следствием такой ситуации является выбор лечения. Исследователи отмечают «избыточное» (более двух ингаляторов в год) использование бронхолитиков — ингаляторов, которые используются для купирования приступов астмы. В 30,1 процента случаев пациенты приобретают их самостоятельно без рецепта 1.

Одна из причин, почему серьезность астмы недооценивают, связана с переменчивостью симптомов. Сегодня человек кашляет и задыхается, а завтра — чувствует себя нормально.

«Это связано с тем, что воспаление при астме может сохраняться даже в периоды относительного благополучия. Оно не всегда проявляется явно, но при наличии триггеров, таких как холодный воздух, пыльца растений, животные, физическая нагрузка, быстро приводит к ухудшению состояния», — комментирует эксперт.

Именно поэтому современный подход к лечению бронхиальной астмы заключается в том, чтобы не только купировать симптомы, но и бороться с воспалением

Почему это важно и как это работает, рассмотрим на примере человека, который живет с астмой уже много лет.

«Я постоянно кашлял»

Кириллу 23 года, он учится на втором курсе магистратуры и работает менеджером в рекламном агентстве:

«Астма возникла у меня на фоне аллергии еще в раннем детстве, мне было тогда года четыре. На фоне общей противоаллергической терапии мне выписывали бронхолитики, и когда начинался приступ, я их принимал. В детстве было довольно тяжело, особенно весной. Я постоянно ходил в медицинских масках, менял их несколько раз в день, избегал парков и березовых рощ, потому что мой основной аллерген — это береза.

Фото: TetianaKtv / Shutterstock / Fotodom

Я постоянно кашлял. Дело в том, что препараты для купирования приступов нельзя принимать больше определенного количества раз в день, чтобы не получить передозировки лекарства.

Несмотря на использование препаратов, я все равно кашлял

От этого жутко болел пресс, я просыпался по ночам. О спорте не было и речи. Когда все время задыхаешься и кашляешь, когда просто дойти куда-то бывает тяжело, любая полноценная физическая активность исключена. Мне наоборот приходилось ее сокращать.

В 21 год мой ингалятор окончательно перестал работать — после очередного приступа я понял, что так больше нельзя, и в итоге попал на прием к специалисту, получил официальный диагноз «бронхиальная астма» и новое лечение.

Мы обсудили историю моей болезни: получается, что я много лет "лечил не то", просто снимал симптомы и расширял бронхи. Именно такой эффект дают бронхолитики. Причину астмы — то есть воспаление — они не убирают. Я добивался временного облегчения, но воспалительные процессы в организме продолжали развиваться, поэтому симптомы становились чаще и сильнее.

Врач сказал, что моя астма не под контролем, поменял мне терапию на противовоспалительный компонент и отметил, что если мои приступы будут чаще двух раз в неделю, если из-за них я буду просыпаться ночью, — срочно вернуться к нему для коррекции терапии, так как это яркий знак того, что астма не под контролем».

Два в одном

Так как каждый приступ бронхиальной астмы является проявлением воспаления, важно, чтобы терапия приступа проводилась двумя компонентами вместе: противовоспалительным ингаляционным гормоном и симптоматическим — бронхолитиком.

«Ингаляционные гормоны действуют локально в дыхательных путях и оказывают противовоспалительный эффект. Их работа принципиально отличает их от действия системных гормонов (таблеток или инъекций), которые применяются только при обострениях и воздействуют на весь организм. Современные ингаляционные препараты хорошо изучены, а двухкомпонентная схема стала одним из стандартов в лечении астмы», — отмечает эксперт.

Фото: Poppy Pix / Shutterstock / Fotodom

Главное — не заниматься самолечением и не затягивать визит к врачу. Назначение препаратов и выбор схемы лечения — дело специалистов.

Диагноз «бронхиальная астма» может поставить терапевт, аллерголог или пульмонолог

Поводом для посещения должны стать повторяющиеся эпизоды кашля, одышки, свистящего дыхания или удушья — особенно если они возникают ночью, при нагрузке или контакте с аллергенами. Не все эти симптомы должны проявляться одновременно, достаточно и одного из них.

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