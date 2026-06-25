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18:42, 25 июня 2026Мир

Варшава потребовала от Киева поделиться военными технологиями

Косиняк-Камыш: Варшава и Киев должны обменяться военными технологиями
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Отношения между Киевом и Варшавой должны быть двусторонними и основываться на взаимной солидарности. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет РЕН ТВ.

Министр отметил, что должен быть обмен тем, что, например, на Украине очень хорошо развили. По его словам, если Польша будет передавать Украине истребители МиГ, то в ответ Киев должен поделиться своими дронами.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что дроны среднего радиуса действия, способные поражать цели на расстоянии до 200 километров, а также использование Вооруженными силами Украины спутниковой системы Starlink и технологий искусственного интеллекта представляют сегодня основную проблему в обороне.

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