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14:41, 22 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный эксперт высказался о развитии дронов ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Весь Запад работает на производство дронов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: isoprotonic / Shutterstock / Fotodom

Дроны среднего радиуса действия, способные поражать цели на расстоянии до 200 километров, а также использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) спутниковой системы Starlink и технологий искусственного интеллекта, представляют сегодня основную проблему в обороне, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Сейчас самая главная проблема, вот есть дроны среднего радиуса действия до 200 километров, [из-за которых] определенные неприятности у нас возникают, особенно по линии транспортной артерии на Крым, через новые территории. И, конечно же, это применение Starlink и, соответственно, искусственного интеллекта. Сейчас, говорят, наши противоядие нашли, насколько известно. Посмотрим, как будет все это проходить. Все это развивается, это технологические моменты», — сказал Дандыкин.

Эксперт также указал на количественное превосходство дронов ВСУ. Он подчеркнул, что практически вся Западная Европа работает на Украину в создании дронов.

«Мы тоже стараемся не уступать, у нас появилось первое оптоволокно и так далее, но по дальним дронам у них сейчас, объективно, по-моему, их больше. Если там FPV-дроны, даже у нас их больше, которые работают на 50, 60 километров, то здесь работы очень много еще предстоит», — отметил Дандыкин.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе «Лентой.ру» рассказал, что ВСУ сейчас не испытывают недостатка в дронах. При этом он подчеркнул, что российские средства ПВО могут сбивать 90-95 процентов дронов, которые запускают ВСУ.

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