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10:45, 19 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Полковник оценил запас дронов у ВСУ

Полковник Матвийчук: ВСУ недостатка в дронах не испытывают
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас не испытывают недостатка в дронах, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что страны Европы продолжают поставлять дроны Украине.

«ВСУ сейчас недостатка в дронах не испытывают. Европа поставляет им все линейки, там Франция производит, Англия, Германия, и все это поставляется. Другое дело — какое качество. Я думаю, что качество у них пока еще недостаточно большое для того, чтобы преодолевать наши системы ПВО», — сказал Матвийчук.

По словам эксперта, российские средства ПВО могут сбивать 90-95 процентов дронов, которые запускают ВСУ.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву — средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, был поврежден Московский НПЗ, также в Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил о необходимости уничтожать места запуска и сборки беспилотников Вооруженных сил Украины.

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