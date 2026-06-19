Полковник оценил запас дронов у ВСУ

Полковник Матвийчук: ВСУ недостатка в дронах не испытывают

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас не испытывают недостатка в дронах, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что страны Европы продолжают поставлять дроны Украине.

«ВСУ сейчас недостатка в дронах не испытывают. Европа поставляет им все линейки, там Франция производит, Англия, Германия, и все это поставляется. Другое дело — какое качество. Я думаю, что качество у них пока еще недостаточно большое для того, чтобы преодолевать наши системы ПВО», — сказал Матвийчук.

По словам эксперта, российские средства ПВО могут сбивать 90-95 процентов дронов, которые запускают ВСУ.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву — средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, был поврежден Московский НПЗ, также в Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил о необходимости уничтожать места запуска и сборки беспилотников Вооруженных сил Украины.

