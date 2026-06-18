В России назвали способ противостоять атакам беспилотников ВСУ

Депутат Колесник: Нужно уничтожать места сборки и запуска беспилотников ВСУ

Необходимо уничтожать места запуска и сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Военкор Александр Коц ранее заявил, что ВСУ провели массированную атаку на Москву в три такта: разведка, проверка, удар.

«[Нужно] уничтожать места пуска. В принципе, это не стационарные места, там с передвижных точек все это дело проходит. Уничтожать, уничтожать и уничтожать места сборки БПЛА, адреса [директор Службы внешней разведки] Сергей Евгеньевич Нарышкин дал», — сказал Колесник.

Атака около 200 беспилотников на Москву стала самой крупной за два года. Предположительно, украинская сторона могла задействовать в налете дроны типов «Лютый», FP-1, «Морок», «Бобер».

Всего в ночь на 18 июня ВСУ выпустили по России 555 БПЛА. Кроме Москвы и Подмосковья под удар попали Орловская, Смоленская, Тамбовская, Липецкая, Калужская, Владимирская и другие области, а также Республика Крым.