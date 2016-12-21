ФАС заподозрила «Черкизово» в копировании упаковки «Мираторга»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Черкизовского мясоперерабатывающего завода из-за копирования упаковок «Мираторга». Об этом говорится в релизе на сайте ведомства.

ФАС заподозрила предприятие группы «Черкизово» в недобросовестной конкуренции. Речь идет о мясной продукции для запекания. Сотрудники антимонопольной службы установили, что упаковка для этой продукции черкизовского предприятия «сходна до степени смешения» с оберткой охлажденной свинины компании «Мираторг».

Рассмотрение дела назначено на 25 января 2017 года.

Расследование ФАС начала после обращения в службу холдинга «Мираторг». В октябре экспертное заседание регулятора пришло к выводу, что приведенные в жалобе претензии обоснованы.

«Черкизово» — крупный российский производитель куриного мяса и свинины, а также комбикормов. По итогам 2015 года группа произвела более 825 тысяч тонн мясной продукции. Выручка холдинга составила 77 миллиардов рублей.

«Мираторг» — крупный производитель и поставщик мяса. В 2015 году объемы производства составили 75,6 тысяч тонн мяса птицы, около 414 тысяч тонн свинины и около 40 тысяч тонн говядины. Оборот компании за прошлый год — 97 миллиардов рублей.