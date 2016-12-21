СМИ сообщили о задержании куратора «секты Порошенко» в Москве

В ходе визита в московский филиал духовного центра «Возрождение», известного как «секта Порошенко», силовики задержали женщину-куратора организации, передает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы заподозрили центр в экстремизме.

По данным телеканала, задержанная занималась вытягиванием средств у посетителей центра путем настойчивого убеждения и введения их в транс.

«Богослужения» члены этой общины проводят в конференц-зале столичной гостиницы, передает «Интерфакс». В ходе этого мероприятия они пытаются «зажечь Дух Святой» и молятся за президента Украины Петра Порошенко, из-за чего организация получила свое неофициальное прозвище.

По данным сайта духовного центра «Возрождения», организация занимается различными благотворительными программами на территории Украины. Центр был основан Владимиром Мунтяном в 1997 году в Днепропетровске. Всеукраинский союз церквей ХВЕ считает деятельность общины «близкой к оккультной практике». Эксперты относят ее к тоталитарным сектам.