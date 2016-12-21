Джабаров объяснил первенство Трампа и «облом» Меркель в рейтинге влиятельности

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает логичным распределение мест в рейтинге самых влиятельных людей 2016 года, составленном журналистами французского информационного агентства AFP. Такое мнение сенатор высказал в беседе с «Лентой.ру» в среду, 21 декабря.

Избранный президент США Дональд Трамп занял первую строчку, поскольку его первенство по итогам выборов оказалось совершенно неожиданным. «Победил кандидат, на которого никто не ставил», — отметил парламентарий.

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Вместе с тем он уверен, что российский лидер Владимир Путин, получивший второе место в рейтинге, является самым авторитетным политиком в мире на сегодняшний день. «В любой стране мира его желают видеть, с ним пообщаться», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, «серьезный облом рейтинга» канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в прошлом году возглавила список, а в этом даже не попала в десятку, связан с неэффективностью проводимой ею политики. «У нее ничего не получается — ни по минским соглашениям, ни по решению проблемы с мигрантами», — полагает член Совфеда.

Ранее в среду стало известно, что журналисты Agence France-Presse объявили Трампа самым влиятельным человеком 2016 года. В десятке рейтинга в том числе его бывшая соперница Хиллари Клинтон, президент Сирии Башар Асад и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан.