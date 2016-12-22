Задержан подозреваемый в расстреле в 2014 году четверых мужчин в Подмосковье

Задержан один из подозреваемых в расстреле четырех человек в Подмосковье в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Предполагаемым убийцей оказался ранее судимый 44-летний мужчина. «С ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел утром 18 февраля 2014 года в поселке Родники Раменского района. Водитель такси рядом с железнодорожной станцией под эстакадой услышал звуки стрельбы. Сотрудники полиции, прибыв на место, обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями, четвертый в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.