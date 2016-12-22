Поджигателем церкви для чернокожих с лозунгом в поддержку Трампа оказался негр

В штате Миссисипи арестован ранее судимый негр, подозреваемый в поджоге церкви, которую в основном посещают чернокожие. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 1 ноября, за несколько дней до всеобщего голосования на выборах президента США. В Гринвилле было повреждено огнем здание Миссионерской баптистской церкви, на его стену нанесли призыв голосовать за кандидата-республиканца Дональда Трампа.

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Подозреваемым оказался 45-летний Эндрю Мак-Клинтон, он был обвинен в поджоге культового сооружения. По словам епископа, афроамериканец является прихожанином церкви.

По данным правоохранительных органов, преступление было «политически мотивировано».

Ранее Мак-Клинтона судили за кражу в крупном размере и попытку ограбления. Он провел в тюрьме восемь лет и был выпущен в январе 2012 года.

Гринвилл находится в округе Вашингтон. В то время как штат Миссисипи в целом поддерживает республиканцев, в этом округе преобладают демократы. Там их кандидат Хиллари Клинтон получила вдвое больше голосов, чем Трамп, — 11380 против 5244. В целом по стране победил Трамп, 19 декабря выборщики формально избрали его президентом США.