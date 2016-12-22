В результате антипрезидентских выступлений в Конго погибли 34 человека

В результате столкновений между протестующими и силами безопасности в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли 34 человека. Об этом передает Reuters со ссылкой на предствителя правозащитной организации Human Rights Watch в Центральной Африке.

В то же время официальные власти сообщают о 22 погибших, среди которых один полицейский. Более 40 человек получили ранения.

Беспорядки в различных городах ДРК, в том числе в столице Киншасе, начались в понедельник, 19 декабря, после того, как президент страны Джозеф Кабила отказался покинуть пост главы государства в связи с истечением срока полномочий.

«Мы решили отложить выборы, чтобы дать возможность принять в них участие большому числу избирателей, прежде всего молодым», — заявил Кабила еще в октябре, сообщила радиостанция Europe1.

Оппозиция сочла это выступление попыткой зацепиться за власть и призвала своих сторонников к проведению акций неповиновения.

Президент Кабила находится у власти с 2001 года. По конституции страны он не имеет права баллотироваться на пост главы государства на новый срок.