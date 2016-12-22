Шотландцы раскритиковали памятник льву с рыбьим хвостом и в цилиндре

Разноцветная статуя щеголеватого льва с рыбьим хвостом, в цилиндре и с тростью, появившаяся в центре шотландского города Элгин, вызвала неоднозначную реакцию у местных жителей. Об этом сообщает BBC News.

Трехметровую скульптуру из стали и стеклопластика изготовила художница Вик Квикли (Vik Quickly) по заказу исторического проекта Castle to Cathedral to Cashmere.

Член областного совета Шон Мортон (Sean Morton) назвал статую «культурной рвотой» и потребовал убрать ее с центральной площади. «Думаю, ее следует переставить в другое место, — заявил он. — Мы не можем просто выкинуть ее, женщина проделала большую работу». Даже сторонники льва согласны с тем, что ему не место в центре, считает политик.

Художница сообщила журналистам, что ее не беспокоит мнение критиков. «Тот факт, что люди обсуждают статую, доставляет мне радость», — сказала она. По ее словам, во льве с рыбьим хвостом нет ничего случайного. Его внешний вид напрямую связан с историей Элгина.

Табличка на постаменте объясняет, что розовый кардиган льва намекает на местную шерстяную фабрику, которая открылась в 1797 году. Его цилиндр, монокль, усы и трость соответствуют моде начала XIX века. Рыбий хвост символизирует торговцев рыбой с рынка на центральной площади Элгина. А само название статуи Dandy Lion («Лев-денди») намекает на одуванчики (dandelion), которые шотландцы носили в петлице по весне.

Джим Ройан (Jim Royan), возглавляющий организацию, которая заказала статую, заявил, что лев — это только начало. «Он представляет собой часть большего проекта, — сказал он. — Центр Элгина будет преображен».

В мае сообщалось, что после критики в соцсетях арт-объект в виде гигантской зеленой головы, установленный на Пушкинской площади в Москве в рамках фестиваля «Московская весна», перенесли в район метро «Сходненская».