Тверских полицейских оштрафовали за непредотвращенное убийство

В Твери двух полицейских, которые простояли под дверью квартиры и не предотвратили убийство, признали виновными в халатности. Об этом сообщается на сайте Пролетарского районного суда города.

Сотрудников правоохранительных органов оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого.

В августе в полицию поступило сообщение от жильцов одного из домов, что из соседней квартиры слышны крики о помощи, глухие удары и звуки падающей мебели. Прибывшие на вызов сотрудники потребовали открыть дверь. Однако, получив отказ, они не попытались попасть в квартиру и покинули место происшествия.

В итоге они не предотвратили убийство женщины: мужчина в состоянии наркотического опьянения забил ее топором и молотком.

В январе в Москве были арестованы двое полицейских, которые не пресекли перестрелку около кафе на Рочдельской улице Москвы. В результате в больницу были доставлены пятеро раненых, двое из них скончались. Полицейских заподозрили в халатности.