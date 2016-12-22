Военные рассказали о степени боеготовности РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в состоянии готовности к немедленному применению находятся до 96 процентов пусковых установок. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99 процентов пусковых установок, из них более 96 процентов — в постоянной готовности к немедленному пуску», — сказал Шойгу.

Материалы по теме Ракетно-ядерная рулетка Чем из «щита Родины» могли бы пожертвовать военные

По данным открытых источников, РВСН в настоящий момент держат на боевом дежурстве 299 межконтинентальных ракет мобильного и шахтного базирования (типов Р-36М2, УР-100НУТТХ, «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс»), несущих 1082 ядерных боевых блока.

В составе войск 12 ракетных дивизий, сведенных в три ракетные армии.