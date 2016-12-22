Шойгу пообещал отреагировать на модернизацию в США тактических ядерных бомб

Россия не может не отреагировать на модернизацию Соединенными Штатами своих тактических ядерных бомб и арсеналов для их хранения, размещенных в Европе. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В США реализуется программа модернизации ядерных авиабомб и мест их хранения в Европе. Это порядка 200 обновленных американских боеприпасов, размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции. Эти действия несут дополнительные риски для России, на которые мы не можем не реагировать», — отметил Шойгу.

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Программа модернизации американских тактических авиабомб подразумевает переделку боеприпасов семейства B61 в версию B61-12. Предполагается, что 12-я модификация заменит имеющиеся сейчас у ВВС США версии 3, 4, 7 и 10.

Система управления инерциальная (возможно использование данных с приемника спутниковой навигации), дополненная комплектом управляемых рулей на хвостовом оперении, близким к тому, что ставят на обычные боеприпасы по схеме JDAM. Бомба получит боевой ядерный заряд, аналогичный тому, что устанавливается на B61-4: с вариантами выхода мощности в 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн.

После 2020 года это оружие будет развернуто в Европе в рамках замены находящихся там сейчас предыдущих версий тактических бомб семейства B61.