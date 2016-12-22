Украинцам посоветовали избегать поездок в Россию

Помощник руководителя Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что граждане страны, часто посещающие Россию, подвергаются притеснениям. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 22 декабря.

«Известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ, с помощью пограничной базы "Каскад-Поток". В зоне риска лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам, имеют родственников в приграничных районах, имеют автомобиль российской регистрации», — заявил чиновник.

По словам Слободяна, пограничники изымают у этих граждан паспорта, а затем их опрашивают сотрудники спецслужб. Как заявляет чиновник, людей запугивают и угрожают запретить им въезд в Россию, могут проверить содержимое мобильного телефона, были также зафиксированы случаи вымогательства.

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«В основном задают вопросы о личном участии в АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют силовую операцию в Донбассе — прим. «Ленты.ру») или участии близких родственников (...) и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины», — пишет Слободян. Он утверждает, что известно о неоднократных попытках заставить задерживаемых признаться в разведывательной деятельности в пользу Киева.

«В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ без необходимости», — пишет помощник руководителя ведомства.

В августе Госпогранслужба рекомендовала украинцам воздержаться от поездок в Крым «в связи с напряженной обстановкой на полуострове».

Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в поддержке ополченцев Донбасса, против которых Киев проводит военную операцию с 2014 года. В Кремле подчеркивают, что страна не участвует в конфликте, а подразделений российской армии в Донбассе нет. Кроме того, Украина называет Крым, вошедший в состав России по результатам референдума, «временно оккупированной территорией».