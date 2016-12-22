Французы сделали часы для любителей опаздывать

Французский концептуальный универмаг colette совместно с ателье MAD Paris выпустил кастомизированную версию часов Rolex Milgauss. Об этом сообщает Highsnobiety.

Определить точное время по этим часам невозможно, так как все цифры перемешаны внизу циферблата, украшенного надписью на английском Who cares I’m already late («Какая разница, я уже опоздал»). Основой для часов послужила модель Rolex Milgauss. Секундная стрелка, как и во всех часах этой модели, выполнена в виде молнии. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Фото: MAD Paris 1 /2

Выпущено пять экземпляров таких часов. Они были доступны через официальный сайт универмага colette по цене 17,5 тысяч евро, но вся партия уже распродана.

Rolex — швейцарский производитель часов класса люкс. Компания основана в 1905 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. Модель Milgauss в корпусе, защищающем механизм от магнитного поля, выпускается фирмой с 1956 года.

Фирменные часы часто подвергают модификациям. Например, в октябре 2016 года компания Les Artisans de Genève представила лимитированную линейку неофициально измененных часов. В разработке их дизайна принимал участие американский музыкант Ленни Кравиц.