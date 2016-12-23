Coach предложил собрать динозавра своими руками

Американская марка Coach в преддверие рождественских и новогодних праздников представила 3D-пазл в виде скелета динозавра, сообщает Vogue. Сборные части игрушки для взрослых изготовлены из высококлассной натуральной кожи, окрашенной в яркие цвета.

На выбор предлагается несколько моделей, в том числе, тиранозавр, стегозавр и трицепатопс. Заказать игрушки можно на сайте компании, цены на них начинаются от 460 долларов.

Фото: Coach

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России. Первый бутик в Москве открылся в 2008 году.