Москвичей научат разбираться в крафте

В Москве открылся новый новый крафтовый бар — Craft Noir, передает корреспондент Ленты.ру.

В меню входит множество российских, немецких и бельгийских сортов, которые можно бесплатно продегустировать. Кроме того, в баре представлено и бутылочное пиво из Шотландии и Великобритании. Ассортимент постоянно пополняется.

В баре проводятся конкурсы и акции, а также регулярно ведутся телетрансляции футбола, хоккея, баскетбола и американского футбола.

Фото: крафтовый паб «Крафт Нуар» 1 /3

Заведение работает ежедневно с 14:00, расписание трансляций публикуется в группах бара в соцсетях.