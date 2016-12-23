Суд отклонил иск внучки первого главы КГБ к «Эхо Москвы»

Пресненский суд Москвы отклонил иск внучки первого главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Ивана Серова Веры и бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна к радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает РИА Новости.

Истица требовала от радиостанции компенсацию за оскорбление чести и достоинства своего деда. Претензии адресованы «Эху Москвы» и историку Борису Соколову, который в эфире программы «Дилетант» 14 июля раскритиковал мемуары первого главы КГБ «Записки из чемодана» и утверждал, что их подделал Хинштейн.

Во время эфира Соколов сообщил, что считает выпущенные мемуары и информацию в них «ерундой», а первого главу КГБ — «палачом».

Общая сумма иска составляла 3,5 миллиона рублей. По мнению Серовой и Хинштейна, в выступлении Соколова просматривались негативные оценки по отношению к истцам и оскорбления в их адрес.

Инициаторы разбирательства требовали от радиостанции удалить запись эфира и стенограмму с сайта и компенсировать каждому по одному миллиону рублей. От самого историка Серова требовала возместить 500 тысяч рублей, Хинштейн — миллион рублей.