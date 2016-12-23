Флот заказал проектирование стратегических ракетоносцев пятого поколения

В России запущено проектирование стратегических лодок-ракетоносцев пятого поколения, которые существенно превзойдут по своим возможностям новейшие субмарины, имеющиеся в распоряжении флота. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

«Уже сейчас идет работа по определению облика и проектированию атомных ракетных подводных лодок пятого поколения, которые по своим характеристикам будут еще более эффективными. В них будут реализованы самые современные технологии и технические решения», — заявил главком на церемонии закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский», прошедшей в Северодвинске.

Ранее, в августе 2016 года, представители бюро «Малахит» сообщали о разработке многоцелевой атомной лодки пятого поколения. В сентябре 2016 года в Объединенной судостроительной корпорации заявили, что проект носит шифр «Хаски».

Ранее 23 декабря заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что флот больше не будет заказывать стратегические ракетоносцы проекта 955А «Борей-А», и «Князь Пожарский» станет последней лодкой этой серии.

В рамках госпрограммы вооружений на период до 2020 года (ГПВ-2020) было предусмотрено строительство трех атомоходов проекта 955 (все введены в строй) и пяти — усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» (заложены в 2012-2016 годах, строятся).