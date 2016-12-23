Флот отказался строить новые ракетоносцы проекта «Борей-А»

Серия стратегических ракетоносцев проекта 955А «Борей-А» продолжена не будет. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, сообщает ТАСС в пятницу, 23 декабря.

По его словам, серия завершается на заложенном ранее в пятницу в Северодвинске последнем из «Бореев-А» ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский». «Сейчас ВМФ совместно с ЦКБ "Рубин" занимается этим вопросом», — добавил Бурсук.

В рамках госпрограммы вооружений на период до 2020 года было предусмотрено строительство трех атомоходов проекта 955 (все введены в строй) и пяти — усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» (заложены в 2012-2016 годах, строятся).

В 2012 году «Коммерсантъ» сообщал о планах Минобороны увеличить заказ на лодки проекта 955А еще на два дополнительных корпуса. Однако начальник Генштаба Николай Макаров опроверг эту информацию, заявив, что вопрос прорабатывался, но решение увеличить объем строительства не принято.