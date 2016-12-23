Разрешено применение генетически модифицированных комаров в качестве оружия

Стороны конвенции ООН о биологическом разнообразии отвергли предложение ввести мораторий на применение и испытания технологии генного драйва. С помощью нее ученые планируют вывести генетически модифицированных комаров, которые распространят в популяции измененную ДНК и станут оружием против малярии. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Генный драйв (gene drive) — метод, который позволяет быстро распространить измененный человеком ген среди животных или растений. Ученые хотят использовать его для сокращения или уничтожения популяции малярийных комаров путем уменьшения их плодовитости. Однако природоохранные организации опасаются, что применение технологии приведет к вымиранию многих видов животных или размножению нежелательных организмов.

На конференции в Мексике участники конвенции одобрили использование генного драйва, призвав к осторожности при проведении полевых испытаний и тщательной оценке возможных рисков. При этом некоторые страны выступили в поддержку моратория.

Ученые понимают, что неправильное использование генного драйва может стать причиной экологической катастрофы. Так, британский генетик Кевин Эсвельт (Kevin Esvelt) призвал коллег публично обсуждать метод и приложить усилия, чтобы сделать его более безопасным.

Для создания генного драйва используется технология CRISPR. Если один из родителей особи был носителем мутантного гена, то он может передать его своему потомку с 50-процентной вероятностью. Это происходит потому, что у родителя есть две копии гена, только одна из которых является дефектной. Однако CRISPR способна скопировать мутантный фрагмент и вставить его в здоровый ген. Тем самым потомки получают мутацию со 100-процентной вероятностью.