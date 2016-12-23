Strellson выйдет на российский рынок без посредников

Швейцарская компания Strellson, производитель одежды и аксессуаров, объявила о самостоятельном выходе на российский рынок с 1 января 2017 года. Планируется структуризация и развитие имеющейся сети магазинов, запуск флагманских бутиков в крупных городах России и открытие интернет-магазина на территории России и СНГ, сообщил «Ленте.ру» Роман Выродов, директор по продажам Strellson в России и странах СНГ.

«Этот стратегический шаг головной компании Strellson AG — очень своевременный, — отметил Роман Выродов. — Несмотря на турбулентность и кризис на нашем рынке и проявляющийся в изменившейся модели потребления, связанной с падением доходов, сокращение дистанции между брендом и клиентом будет иметь только положительные последствия. В том числе это отразится и на цене продукции в лучшую сторону».

Компания Strellson — производитель мужской одежды и аксессуаров в двух линиях: классической Strellson Premium и спортивной Strellson Sportswear. В 2003 году марка выпустила лимитированную коллекцию курток Swiss Cross Jacket из списанных армейских одеял, которая стала популярной. В настоящее время компания входит в Holy Fashion Group. В России первый магазин марки был открыт в 2001 году, к началу 2017 года открыто 50 российских бутиков. В сезоне осень-зима 2016-2017 бренд запустил рекламную кампанию, приуроченную к 70-летию со дня рождения солиста группы Queen Фредди Меркьюри.

