Министр транспорта Ливии рассказал о переговорах с угонщиками самолета

Министр транспорта Ливии Миляд Маатук (Миляд Маатук) сообщил о переговорах с двумя угонщиками приземлившегося на Мальте лайнера ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает агентство Anadolu.

Какие требования предъявляют угонщики, не уточняется.

Ранее стало известно, что на борту лайнера находится как минимум один захватчик, в руках которого граната. Предположительно, он является сторонником бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В настоящее время из-за захвата авиалайнера аэропорт Мальты закрыт, сообщает портал Flightradar24.com. Отмечается, что готовившиеся к посадке самолеты уходят на запасные аэродромы.

23 декабря самолет А-320, выполнявший внутренний ливийский рейс Сабха — Триполи, был угнан и приземлился в международном аэропорту Мальты. На борту находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа. По словам Маатука, среди них 82 мужчины, 28 женщин и маленький ребенок.