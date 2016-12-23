СМИ сообщили о ручной гранате у захватчика ливийского лайнера

На борту угнанного самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, приземлившегося на Мальте, находится вооруженный захватчик, у которого ручная граната. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Times of Malta.

Отмечается, что мужчина готов отпустить пассажиров, если его требования будут выполнены. О чем конкретно идет речь, не уточняется.

Не исключено, что угонщиков может быть двое. Предположительно, один из них — сторонник бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

23 декабря самолет А-320, выполнявший внутренний рейс Сабха — Триполи, был угнан и приземлился в международном аэропорту Мальты. На борту находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.

