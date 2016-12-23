Президент Путин поручил подписать соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе

Президент Путин поручил подписать соглашение с Сирией о расширении территории базы российского ВМФ в сирийском Тартусе, сообщает сайт президента России.

«Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики», — сказано в сообщении.

21 ноября 2016 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что после модернизации инфраструктуры российская база ВМФ в сирийском Тартусе сможет принимать корабли первого ранга. Озеров отметил, что речь идет об атомных подлодках и авианосцах, в том числе о крейсере «Адмирал Кузнецов».

17 октября стало известно, что соглашение о развертывании российской военно-морской базы в сирийском Тартусе будет заключено на 49 лет. За несколько дней до этого первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что соглашение о создании в Тартусе постоянной базы флота может быть ратифицировано до конца 2016 года.

720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) был развернут в Тартусе в 1984 году по решению Политбюро. До того, в 1971 и 1977 годах, СССР заключал с Сирией соглашения об использовании порта военными кораблями, но не имел там своих сооружений. ПМТО использовался для обеспечения действий 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море.

В 1990-е годы ПМТО в Тартусе не был свернут, в отличие от значительной части советских зарубежных пунктов базирования, однако существовал в сокращенном виде. Минобороны России начиная с 2009 года регулярно заявляет о планах по расширению присутствия в Тартусе и модернизации его инфраструктуры. Осенью 2015 года в порту начались дноуглубительные работы и строительство причалов.