Disney показал посвященный «Аватару» парк

Видео: Disney Park / YouTube

Компания Disney опубликовала на видеохостинге YouTube проморолик, рассказывающий о новой тематической зоне в парке Disney's Animal Kingdom, который посвящен фантастическому фильму «Аватар». В клипе появляется режиссер картины Джеймс Кэмерон и персонаж Нейтири.

«Аватар», впервые показанный в декабре 2009 года, заработал в прокате 2,7 миллиарда долларов. Фильм с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в главных ролях создан с использованием технологии захвата движения. Кэмерон собирается выпустить еще четыре фильма по «Аватару». Первая лента выйдет в 2018 году, остальные — в 2020-м, 2022-м и 2023-м.

Disney's Animal Kingdom — парк развлечений подразделения компании Walt Disney — Walt Disney Parks and Resorts. Он располагается в американском городе Орландо, штат Флорида. Тематическая зона, посвященная «Аватару», откроется в парке летом 2017 года.